Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Κρήτης την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός 20χρονου νεαρού στην περιοχή της Αμμουδάρας, στον Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Ο δράστης, ένας 54χρονος άνδρας, φέρεται να έστησε ενέδρα στο θύμα, εμβολίζοντας αρχικά το όχημά του, για να ακολουθήσει η θανατηφόρα επίθεση με όπλο και τέσσερις πυροβολισμούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας ανατριχίλα με τον ήχο των απανωτών πυροβολισμών.

Το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης αποδίδεται σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη.

Ο 54χρονος θεωρούσε τον 20χρονο οδηγό υπαίτιο για την απώλεια του παιδιού του και τον είχε απειλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν, οδηγώντας το θύμα στο να καταθέσει σχετική μήνυση εναντίον του.

Μετά την επίθεση, κατά την οποία ο νεαρός δέχθηκε τέσσερις σφαίρες ενώ επιχειρούσε να διαφύγει πεζός, ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, κατέληξε.

Ο 54χρονος δράστης, αφού εγκατέλειψε αρχικά το σημείο, παραδόθηκε λίγο αργότερα στις Αρχές στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, παραδίδοντας παράλληλα και το όπλο του εγκλήματος.