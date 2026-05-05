Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στο νομό Ηρακλείου μετά την δολοφονία του 20χρονου νεαρού από τον 54χρονο άντρα, ο οποίος ποτέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το χαμό του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο οδηγός ήταν το θύμα.

Ο 54χρονος άντρας έστησε καρτέρι θανάτου στον 20χρονο φίλο του γιου του και τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες και μάλιστα πισώπλατα, κάτι που υποδηλώνει πως το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει από τη μανία του 54χρονου.

Η αστυνομία μετά από αυτή την εξέλιξη έχει σημάνει συναγερμό, καθώς πλέον τα βλέμματα στρέφονται στους γονείς του θύματος, αλλά και στους συγγενείς με τους περισσότερους να φοβούνται πως αυτή η δολοφονία εκδίκησης θα «ξυπνήσει» μία αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη.

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν και νέες πληροφορίες, καθώς ο 54χρονος άντρας φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα με όπλο, αφού όπως όλοι έλεγαν δεν μπορούσε να ηρεμήσει από το χαμό του γιου του.

Μάλιστα πριν καιρό είχε κατηγορηθεί ότι είχε απειλήσει με όπλο τον νεαρό οδηγό του μοιραίου τροχαίου στο οποίο έχασε τη ζωή του το μοναχοπαίδι του.

Αυτό συνέβη την επομένη των Χριστουγέννων του 2024 και μάλιστα τότε ο 54χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.