Στη δημοσιότητα δόθηκε η φωτογραφία με το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 54χρονος στην αιματηρή επίθεση στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο θύμα και στη συνέχεια να άνοιξε πυρ εναντίον του. Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει, όμως δέχθηκε πισώπλατα τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης πυροβόλησε τον νεαρό τέσσερις φορές, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παρέδωσε το όπλο.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την Κρήτη, καθώς πίσω από το φονικό φαίνεται πως κρυβόταν μια παλιά τραγωδία. Ο 54χρονος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του, Γιώργο Παρασύρη, σε τροχαίο τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε τότε ο 17χρονος ήταν το σημερινό θύμα, γεγονός που φέρεται να είχε στοιχειώσει τον πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού.

Το Neakriti κάνει λόγο για στυγερό έγκλημα στο Γάζι, με εμβολισμό οχήματος και καταιγισμό πυρών, πριν ο φερόμενος δράστης παραδοθεί στις Αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις συνθήκες της φονικής επίθεσης, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την υπόθεση που ξεκίνησε από ένα τροχαίο και κατέληξε, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά, σε μια νέα τραγωδία.

Ένα όπλο, ένας πατέρας βυθισμένος στο πένθος και ένας ακόμη νέος άνθρωπος νεκρός συνθέτουν το σκηνικό μιας υπόθεσης που έχει παγώσει την Κρήτη. Δύο οικογένειες θρηνούν, με την Αμμουδάρα να γίνεται το σημείο όπου ο πόνος, η οργή και η απώλεια κατέληξαν σε αίμα.