Νέα στοιχεία που προκαλούν σοκ έρχονται στο φως για το αιματηρό περιστατικό στην Κρήτη, καθώς αποκαλύπτεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε σοβαρή υπόθεση βίας, με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ίδιου νεαρού.

Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει προανακριτικά το σημερινό θύμα, το περιστατικό σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 2024 στο Γαζί Ηρακλείου, όταν – σε ηλικία 19 ετών – επέστρεφε στο σπίτι του μετά από νυχτερινή έξοδο.

Όπως είχε περιγράψει, ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του, δέχτηκε ξαφνικό χτύπημα στα πόδια από πίσω με ξύλο. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν κατάφερε να δει τον δράστη, ωστόσο οι φωνές αναστάτωσαν την οικογένειά του, με τον πατέρα και την αδερφή του να βγαίνουν έντρομοι στο σημείο.

Ο δράστης τράπηκε αρχικά σε φυγή, όμως ο νεαρός αποφάσισε να τον καταδιώξει. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, πήρε ένα κοντάρι και τον ακολούθησε, καταφέρνοντας να τον φτάσει και να τον χτυπήσει, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Η κατάσταση, ωστόσο, πήρε δραματική τροπή όταν – όπως υποστήριξε – ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει και στη συνέχεια έβγαλε όπλο που είχε κρυμμένο στα ρούχα του.

«Έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος μας», είχε καταθέσει, σημειώνοντας ότι έριξε την αδερφή του στο έδαφος και έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει. Μετά τον πυροβολισμό, ο δράστης εξαφανίστηκε.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο 19χρονος είχε δηλώσει ότι δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον δράστη, ούτε μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αδερφή του φέρεται να είχε κατονομάσει ως υπεύθυνο τον 54χρονο, ο οποίος σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία του ίδιου νεαρού.

Κατά την απολογία του για το περιστατικό του 2024, ο 54χρονος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε βγει καν από το σπίτι του εκείνο το βράδυ. Όπως είχε δηλώσει, το μόνο που έκανε ήταν να επισκεφθεί το νεκροταφείο για να ανάψει κερί στον τάφο του παιδιού του.