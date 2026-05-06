Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα έγινε το φονικό στην Κρήτη με άτομο που είδε το έγκλημα, να συγκλονίζει με την περιγραφή του, καθώς ο δράστης τράκαρε το όχημα του θύματος, ώστε να το ακινητοποιήσει.

Ο αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο 54χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα του 21χρονου και όταν ο νεαρός αντίκρισε τον πατέρα του νεκρού φίλου του, τότε έτρεξε στο χωράφι να σωθεί. Ωστόσο, ο άνδρας τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον 21χρονο πισώπλατα, μέχρι να ξεμείνει από σφαίρες.

Μιλώντας στις «Αποκαλύψεις», ο αυτόπτης μάρτυρας είπε:

«Ήμουν ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, κάποια στιγμή στρίβει απότομα αριστερά και κλείνει το δρόμο στο αυτοκίνητο που ερχόταν απέναντι, τρακάρουν στη μετωπική, τον βλέπω κατεβαίνει αυτός, κατεβαίνει και ο νεαρός από το απέναντι αυτοκίνητο ο οποίος αρχίζει κατευθείαν να τρέχει απέναντι που υπάρχει ένα χωράφι, αλλά δεν πρόλαβε να διασχίσει καν το δρόμο και ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε. Μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε όπισθεν και έφυγε μετά με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Όλα και όλα δεν κράτησαν ούτε 10 δευτερόλεπτα».

Όσον αφορά τη στάση της συζύγου του δράστη, ο μάρτυρας διέψευσε τις πληροφορίες ότι προσπάθησε να σταματήσει τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι είδε τη γυναίκα μέσα στο όχημα του 54χρονου, αλλά χωρίς εκείνη να κάνει κάποια κίνηση να τον σταματήσει, πριν ή μετά τη σύγκρουση.

Τα πρώτα λόγια του 54χρονου

Για τον θάνατο του γιου του και τον πόνο του, που τον έκανε να οπλίσει το χέρι του και να σκοτώσει τον 21χρονο στην Κρήτη, μίλησε ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το 2023. Εξηγώντας πως η ζωή του σταμάτησε εκείνη την ημέρα, μίλησε για το συγκλονιστικό έγκλημα που αποφάσισε να κάνει.

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής απολογίας του ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 21χρονο είπε πως η ζωή του «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του.

Στην προανακριτική του απολογία ο 54χρονος φέρεται να επικαλείται και εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που –κατά τον ίδιο– όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα απέδωσε στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως περιγράφει, λειτούργησε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.