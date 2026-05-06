Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όχι μόνο από τον θάνατο, χθες το απόγευμα, του 21χρονου Νικήτα, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από το όπλο του 54χρονου άνδρα, που θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Αύριο οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο προς τον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη συγκλονιστική υπόθεση συνελήφθησαν ο 54χρονος δράστης, αλλά και η σύζυγός του, κατηγορούμενη για συνέργεια.

Ο 54χρονος αναμενόταν να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, ωστόσο θα παραμείνει στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και ο εισαγγελέας, αφού τη μελετήσει, θα απαγγείλει κατηγορίες στον 54χρονο, χωρίς να γίνουν οι «τυπικές» μετακινήσεις, αφού από την αστυνομία κάτι τέτοιο θεωρείται παρακινδυνευμένο.

Πρόκειται για μια διαδικασία που συνηθίζεται, όταν υπάρχουν φόβοι αντεκδίκησης και τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως το κλίμα τη δεδομένη στιγμή είναι έκρυθμο. Ο θρήνος για τον χαμό του 21χρονου ακολουθείται από φόβο για το ενδεχόμενο η κατάσταση να «ξεφύγει».

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο 54χρονος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή, κάτι που πιθανότατα θα γίνει το Σάββατο.

Τι υποστήριξε ο 54χρονος

Ο δράστης και πατέρας του 17χρονου Γιώργου, που πέθανε μετά το τροχαίο με το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος Νικήτας, πριν από τρία χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, προανακριτικά υποστήριξε πως δεν είχε προετοιμάσει το έγκλημα που διέπραξε.

Ο 54χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, αφού ο χαμός του παιδιού του τον έχει καταρρακώσει. Επανέλαβε ότι θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 21χρονο και υποστήριξε ότι, όταν τον είδε να κινείται με το αυτοκίνητό του στην Αμμουδάρα, αντίθετα από το δικό του «θόλωσε» και έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε αυτό του 21χρονου.

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο Νικήτας βγήκε από το αυτοκίνητό του και τον προκάλεσε, κλοτσώντας το ΙΧ του και, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, τότε βγήκε εκτός εαυτού και πήρε το όπλο που είχε στο αυτοκίνητο, τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε.

Για τη σύζυγό του, που συνελήφθη, αφού βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον 54χρονο και κατηγορείται ότι του παρείχε ψυχική συνδρομή στη δολοφονία του 21χρονου, ο δράστης υποστήριξε ότι του φώναζε να σταματήσει, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να τον εμποδίσει στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόταν.

«Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ»

Η θεία του νεαρού ξέσπασε για τον χαμό του, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και πως οι Αρχές θα έπρεπε να είχαν παρέμβει νωρίτερα. «Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ. Δεν έπρεπε να γίνει. Αφού τα βλέπανε ότι είχε τέτοιες προθέσεις, έπρεπε να τον είχαν συλλάβει», ανέφερε συγκλονισμένη στο neakriti.gr και την ΚΡΗΤΗ TV.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο 54χρονος είχε απειλήσει στο παρελθόν τον Νικήτα και έκανε λόγο για προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του.

«Του είχε κάνει 2-3 απόπειρες του παιδιού, με κουκούλα έξω από το σπίτι του, με μπαλοθιές, και ξέφυγε. Έπρεπε να τον έχουν βάλει στη φυλακή και να είχε φύγει το παιδί μας στο εξωτερικό», είπε.

Αναφερόμενη στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη, η θεία του Νικήτα τόνισε ότι ο ανιψιός της δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα ο Νικήτας είχε βγει βόλτα με τον 17χρονο και άλλα παιδιά, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Η ίδια υποστήριξε ότι το τροχαίο έγινε εξαιτίας λακκούβας, ενώ σημείωσε ότι και ο Νικήτας είχε τραυματιστεί σοβαρά.

«Και το δικό μας παιδί πέντε-έξι μήνες ήταν με πατερίτσα και είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Ξεπέρασε όλο αυτό μετά από τρία χρόνια», ανέφερε.

Η θεία του νεαρού κατηγόρησε την Πολιτεία ότι δεν προστάτευσε τον Νικήτα, παρότι, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου.

«Έπρεπε η Πολιτεία να είχε επέμβει, να είχε σώσει το παιδί. Να μην γίνει αυτό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του 21χρονου, η φωνή της λύγισε. Τον περιέγραψε ως ένα παιδί χαρούμενο, καλόκαρδο και αγαπητό, χωρίς κακία.

«Πέντε παιδιά ανέθρεψε ο πατέρας. Ήταν το καλύτερο, το πιο χαρούμενο παιδί. Το πιο πρόσχαρο, δεν είχε κακία. Ήταν κομμάτι μάλαμα. 20 χρονών παλικάρι. Πήγε στρατιώτης με τιμή και με δόξα», ανέφερε.