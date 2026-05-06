Συνεχείς φέρεται πως ήταν οι εκκλήσεις της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα να φύγει από την Κρήτη. Δεν στάθηκαν, όμως, ικανές να τον πείσουν πως έπρεπε να απομακρυνθεί από το Ηράκλειο, παρά τα περιστατικά απειλής από τον 54χρονο, μετά το μοιραίο τροχαίο.

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό», του έλεγε η οικογένειά του, καθώς είχε γίνει κάτι περισσότερο από σαφές ότι κινδύνευε. Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, του έλεγαν εδώ και χρόνια να φύγει, να πάει στην Αθήνα. Είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, του 17χρονου που είχε «σβήσει» στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, μέρες μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 21χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά, είχε μετατραπεί σε έναν αδιανόητα θυμωμένο άνθρωπο, βυθισμένο στο πένθος, που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χαμό του γιου του.

Το βαρύ του πένθος είχε παραμερίσει τη λογική, είχε μετατραπεί σε μένος, έτοιμο να ξεσπάσει κατά του Νικήτα. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που είχε κάνει σαφές εντός και εκτός δικαστικών αιθουσών ότι θεωρούσε τον 21χρονο υπεύθυνο για τον χαμό του γιου του. Περίμενε να δικαστεί και όσο η υπόθεση δεν προχωρούσε, η οργή μέσα του μεγάλωνε. Για όσους γνώριζαν το περιβάλλον του δράστη και του θύματος, το έγκλημα ήταν προαναγγελθέν, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι ο 54χρονος θα έκανε πράξη τελικά τις απειλές του, αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα.

Μετά το περιστατικό που είχε σημειωθεί τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων του 2024, στον 54χρονο είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον Νικήτα. Ο νεαρός είχε δεχτεί επίθεση από άγνωστο -όπως είχε καταθέσει άτομο- ενώ ανέβαινε τα σκαλιά του σπιτιού του.

Ο 21χρονος επέστρεφε στο σπίτι του στο Γάζι τα ξημερώματα, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστικό χτύπημα στα πόδια με ξύλο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν είχε δει τον δράστη, ενώ τον καταδίωξε με κοντάρι και τελικά τον ακινητοποίησε. Πάλεψαν. Η αδερφή του θύματος, που άκουσε τις φωνές, βγήκε από το σπίτι, έτρεξε κοντά στον αδερφό της και τότε ο άγνωστος έβγαλε πιστόλι, πυροβόλησε μία φορά, άγνωστο προς ποια κατεύθυνση, και τράπηκε σε φυγή. Η ίδια είχε καταθέσει πως αναγνώρισε στο πρόσωπο του δράστη τον 54χρονο. Ο τελευταίος είχε υποστηρίξει πως εκείνη την ημέρα βγήκε από το σπίτι μόνο για να πάει στο κοιμητήριο να θυμιάσει τον τάφο του παιδιού του.

Ο Νικήτας, από την άλλη, αρνούνταν να φύγει από το σπίτι του. Δεν φοβήθηκε, περίμενε τη δικαιοσύνη να κρίνει, δεν ήθελε να αφήσει τις αδερφές του, όπως έλεγε. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς σκεφτόταν.

Το απόγευμα της Τρίτης (5/5) είχε ρεπό από το σούπερ μάρκετ, στην περιοχή της Αμμουδάρας, όπου εργαζόταν. Πήγε να κουρευτεί και φεύγοντας έπεσε στην ενέδρα που του είχε στήσει ο 54χρονος πατέρας του φίλου του. Μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε νεκρός στο δρόμο.