Η Κασπία βγαίνει από τη γεωπολιτική αφάνεια και μετατρέπεται σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους του πλανήτη, καθώς Ρωσία και Ιράν ενισχύουν τη συνεργασία τους υπό το βάρος δυτικών κυρώσεων και στρατιωτικών πιέσεων. Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις και η ανασφάλεια στις κλασικές θαλάσσιες οδούς ωθούν την Τεχεράνη να στραφεί βόρεια, σε ένα εναλλακτικό δίκτυο μεταφορών που δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί από τη Δύση. Για τη Μόσχα, η ίδια διαδρομή προσφέρει ένα πολύτιμο κανάλι εμπορίου και μεταφοράς τεχνολογίας προς έναν κεντρικό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η κλιμακούμενη ένταση γύρω από το Ιράν οδηγεί σε στοχευμένα πλήγματα από το Ισραήλ σε υποδομές που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία αυτού του δικτύου. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά χτυπήματα ήταν η επίθεση σε ιρανική ναυτική εγκατάσταση σε λιμάνι της Κασπίας, μακριά από τον Περσικό Κόλπο, υπογραμμίζοντας πόσο κρίσιμος έχει γίνει αυτός ο «παραμελημένος» μέχρι πρότινος υδάτινος χώρος. Η επιλογή του στόχου δεν ήταν τυχαία, αφού το λιμάνι λειτουργεί ως κόμβος για μεταφορές τόσο εμπορικών αγαθών όσο και στρατιωτικού υλικού.

Η Κασπία ως κρυφός εμπορικός διάδρομος

Στο οικονομικό επίπεδο, η Κασπία εξελίσσεται σε βασικό αγωγό για την τροφοδοσία της ιρανικής αγοράς με σιτηρά, ζωοτροφές και άλλα βασικά αγαθά από τη Ρωσία. Ρωσικοί λιμένες που μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσαν κυρίως τη Μαύρη Θάλασσα στρέφονται τώρα προς το κλειστό αυτό υδάτινο σύστημα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά πιο επισφαλείς τις παραδοσιακές διαδρομές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών στη ναυτιλία, οι όγκοι φορτίων που διακινούνται μέσω της Κασπίας προς το Ιράν έχουν αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται να διπλασιαστούν, παρά τις επιφυλάξεις μεγάλων εταιρειών απέναντι στο ρίσκο των κυρώσεων.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της επενδύει σε λιμάνια στα νότια παράλια της Κασπίας, αναβαθμίζοντας εγκαταστάσεις και ενισχύοντας τις εισαγωγές βασικών αγαθών ώστε να περιορίσει τον αντίκτυπο της ναυτικής «πολιορκίας» στο νότο. Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι λιμένες της περιοχής λειτουργούν πλέον σε 24ωρη βάση, προκειμένου να διαχειριστούν τον αυξανόμενο όγκο φορτίων που ανακατευθύνεται από τις κλασικές θαλάσσιες οδούς. Παράλληλα, εντάσσεται σε μακροπρόθεσμα σχέδια ένας ευρύτερος χερσαίος και θαλάσσιος διάδρομος από τη Βαλτική μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό, στον οποίο η Κασπία κατέχει κεντρική θέση.

Κασπία, κυρώσεις και «σκοτεινά» πλοία

Πέρα από την οικονομία, η Κασπία λειτουργεί ως πεδίο όπου θολώνουν τα ίχνη των μεταφορών στρατιωτικού υλικού και τεχνολογίας. Ναυτιλιακά δεδομένα δείχνουν αύξηση της λεγόμενης «σκοτεινής» κυκλοφορίας, με πλοία που κλείνουν τους πομπούς εντοπισμού τους όταν κινούνται μεταξύ ρωσικών και ιρανικών λιμανιών. Η ιδιαιτερότητα της Κασπίας είναι ότι αποτελεί κλειστή θάλασσα στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι πέντε παρακείμενες χώρες, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα φυσικής επιτήρησης και παρέμβασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμμάχους τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία Μόσχας–Τεχεράνης επεκτείνεται από τη διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και πρώτων υλών στη μεταφορά εξαρτημάτων για μη επανδρωμένα συστήματα και άλλα οπλικά συστήματα. Η Ρωσία αξιοποίησε ιρανικής προέλευσης drones στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε δική της γραμμή παραγωγής με άδεια της Τεχεράνης, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και βελτιώσεις σχεδιασμού. Παράλληλα, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ρωσικά εξαρτήματα και τεχνολογία επιστρέφουν στο Ιράν μέσω της ίδιας θαλάσσιας οδού, ενισχύοντας την ικανότητά του να αναπληρώνει απώλειες και να αναβαθμίζει το οπλοστάσιό του.

Γεωπολιτικό «μαύρο κουτί» για τη Δύση

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, η Κασπία συνιστά ένα γεωπολιτικό «μαύρο κουτί» που δύσκολα εντάσσεται σε ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό. Οι πέντε παράκτιες χώρες υπάγονται σε διαφορετικές δομές στρατιωτικής και διπλωματικής εποπτείας από την πλευρά της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίο κέντρο βάρους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονται στην περιοχή. Η περιοχή κερδίζει έτσι ρόλο «γκρίζας ζώνης», όπου η Ρωσία και το Ιράν μπορούν να δοκιμάζουν τρόπους παράκαμψης του καθεστώτος κυρώσεων και να διατηρούν μια κρίσιμη γραμμή επικοινωνίας σε περιβάλλον γενικευμένης αντιπαράθεσης με τη Δύση.

Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη δυνατότητα επιτήρησης και παρέμβασης από αμερικανικές ή νατοϊκές δυνάμεις καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού ή τον εντοπισμό κάθε μεταφοράς στρατιωτικού υλικού. Αυτό εξηγεί γιατί στόχοι στην περιοχή της Κασπίας έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων από τρίτους παίκτες, όπως το Ισραήλ, που επιχειρούν να διακόψουν τις ροές υποστήριξης προς την Τεχεράνη. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς μετατρέπονται σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης, η Κασπία φαίνεται ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή του άτυπου, αλλά εξαιρετικά σκληρού, «πολέμου των διαδρόμων».