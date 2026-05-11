Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχουν οδηγηθεί τις τελευταίες ώρες οι συλληφθέντες για τη θεαματική ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Επί τόπου, λίγο μετά τη ληστεία, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη συνέχεια προσήχθησαν ακόμη τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα), με αποτέλεσμα ο αριθμός των κρατουμένων να ανέρχεται πλέον σε οκτώ.

Οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι, καθώς κρατούσαν καλάσνικοφ με σφαίρα στη θαλάμη, όμως δεν πρόλαβαν να τα χρησιμοποιήσουν χάρη στην ταχύτατη και αποφασιστική κίνηση των αστυνομικών. Αμέσως μετά τη ληστεία, στην περιοχή αναπτύχθηκαν ομάδες όχι μόνο από τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και από τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Διαρρηκτών της ΔΑΟΕ, που ανέλαβαν το επιχειρησιακό σκέλος του εντοπισμού και της σύλληψης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν γρήγορα το ασημί κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τη διαφυγή και ξεκίνησαν καταδίωξη στους επαρχιακούς δρόμους της Φθιώτιδας, με τους ληστές να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημα εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο, όπου οι επιβάτες βγήκαν έξω κρατώντας τα καλάσνικοφ και σημαδεύοντας τους αστυνομικούς, προτού τελικά επιλέξουν να παραδοθούν.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στη ΓΑΔΑ, με τους αστυνομικούς να τους ανεβάζουν στα γραφεία των Διαρρηκτών από εσωτερικά ασανσέρ, αποφεύγοντας την κεντρική είσοδο του κτιρίου, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος και να «τρέξουν» παράλληλα οι έρευνες σε σπίτια και κρησφύγετα. Στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες εφόδους, από τις οποίες έχουν ήδη προκύψει σημαντικά ευρήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών έχουν εντοπιστεί οπλισμός και οχήματα, ενώ στην κατοχή ή στους χώρους που συνδέονται με τους δράστες βρέθηκαν καλάσνικοφ, όπλο τύπου Scorpion, χειροβομβίδες και πιστόλια, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για δομημένη και ιδιαίτερα επικίνδυνη ομάδα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι ίδιοι άνθρωποι να βρίσκονται πίσω και από τη ληστεία του 2025 σε τράπεζα στην Κατοχή Μεσολογγίου, όπου τότε οι ληστές είχαν κρατήσει ομήρους εργαζομένους και πελάτες μέχρι να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα των οκτώ συλληφθέντων θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ώστε να διαπιστωθεί αν «κουμπώνουν» και με άλλες παλαιότερες υποθέσεις ληστειών ή οργανωμένων επιθέσεων. Η ηγεσία της Αστυνομίας χαρακτηρίζει ως σημαντική επιτυχία το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, παρά τον βαρύ οπλισμό των δραστών, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται αναλυτικές επίσημες ανακοινώσεις για τη δομή της οργάνωσης και τα κατασχεθέντα όπλα και οχήματα.