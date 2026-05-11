Ένα ζευγάρι Γερμανών καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση σχεδόν τριών ετών στην Ισπανία επειδή κράτησε τα τρία παιδιά του κλειδωμένα μέσα στο σπίτι για τριάμισι χρόνια, αφού οι γονείς είχαν αναπτύξει φοβίες για τον έξω κόσμο μετά την πανδημία της Covid-19.

Πατέρας και μητέρα κρίθηκαν ένοχοι για εγκατάλειψη της οικογένειας και πρόκληση ψυχολογικής βλάβης, αλλά απαλλάχθηκαν από τις αυστηρότερες κατηγορίες για παράνομη κράτηση. Εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Και οι δύο γονείς είναι Γερμανοί πολίτες, και η μητέρα είναι επίσης υπήκοος των ΗΠΑ. Τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει δημόσια για την προστασία της ταυτότητας των παιδιών τους: Δίδυμα εννέα ετών και ένας 11χρονος.

Οι γονείς διατάχθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση 30.000 ευρώ σε κάθε παιδί και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια αυτών για τουλάχιστον τρία χρόνια και τέσσερις μήνες.

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Ο Χαβιέρ Μουνιόθ, δικηγόρος της μητέρας, δήλωσε ότι τα παιδιά λάμβαναν κατ’ οίκον διδασκαλία, είχαν «σταθερή οικογενειακή ζωή» και τρέφονταν καλά.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι το ζευγάρι, το οποίο κρατείται προσωρινά μετά τη σύλληψή του, είναι «εν μέρει ικανοποιημένο» από την ποινή που τους επιβλήθηκε, αλλά εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης κατά της απόφασης.