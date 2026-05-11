Στα ίχνη των δραστών της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε περί τις 10 το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, κινείται η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε πριν από λίγο σε ερημική τοποθεσία κοντά στο Ζεμενό Αράχωβας το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, κατά την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από το υποκατάστημα της τράπεζας.

Το όχημα δεν ήταν πυρπολημένο -όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις- και θα μεταφερθεί για εξέταση στα Έγκληματολογικά Εργαστήρια.

Να σημειωθεί ότι το αμάξι είχε κλαπεί ξημερώματα από περιοχή του Πειραιά, ενώ οι δράστες έφυγαν από το σημείο με άλλο όχημα.

Πώς έγινε η ληστεία

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στην τράπεζα λίγο μετά το άνοιγμά της, περίπου στις 10:00 το πρωί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ένας από τους δράστες φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο, ενώ και οι τρεις ήταν βαριά οπλισμένοι.

Οι ληστές κινήθηκαν με απόλυτη ψυχραιμία και οργανωμένο σχέδιο, παραμένοντας στο εσωτερικό του καταστήματος για περίπου μισή ώρα.

Στόχος τους ήταν να περιμένουν τη διαδικασία χρονοκαθυστέρησης που απαιτείται για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, γεγονός που – σύμφωνα με τις Αρχές – δείχνει ότι γνώριζαν καλά τα συστήματα ασφαλείας και τις διαδικασίες λειτουργίας της τράπεζας.

Μόλις το χρηματοκιβώτιο άνοιξε, άρπαξαν ποσό που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και διέφυγαν άμεσα από το σημείο.







