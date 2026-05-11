Εικόνες από τη στιγμή που οι δράστες της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας φεύγουν μαζί με τη λεία τους φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbeast. Σε κάποια από τις εικόνες, μάλιστα, φαίνεται να τους πέφτουν τα λεφτά στον δρόμο και να τα μαζεύουν.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για λεία περίπου 200.000 ευρώ, ενώ οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4.

Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο, με τις Αρχές να εκτιμούν πως δεν ήταν τυχαία η στόχευση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το χρηματοκιβώτιο είχε χρονοκαθυστέρηση και έτσι οι ληστές χρειάστηκε να περιμένουν για να ανοίξει.

Σημειώνεται ότι είναι η τέταρτη μεγάλη ληστεία στην επαρχία το τελευταίο χρονικό διάστημα που απασχολεί την ΕΛ.ΑΣ.

Πώς έγινε η ένοπλη ληστεία

Ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο της τράπεζας το πρωί της Δευτέρας 11/5 και απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, προκαλώντας πανικό, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή, συνεργός του, ο οποίος ήταν οπλισμένος με βαρύ οπλισμό, κατευθύνθηκε στο σημείο όπου βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο, ολοκληρώνοντας τη συντονισμένη ενέργεια των δραστών.

Οι δράστες ζήτησαν από τους υπαλλήλους να συνεργαστούν και έφυγαν μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που σήμανε συναγερμός, με μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι δυο τους, καθώς και ένας τρίτος συνεργός που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου, κινήθηκαν πεζοί προς τα στενά απέναντι από την πλατεία, όπου τους περίμενε αυτοκίνητο το οποίο και αναζητούν οι Αρχές.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό, ενώ από τις Αρχές θα εξεταστεί και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα και έξω από την τράπεζα.