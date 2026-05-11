Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο και απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, προκαλώντας πανικό. Την ίδια στιγμή, συνεργός του, ο οποίος ήταν οπλισμένος, κατευθύνθηκε στο σημείο όπου βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο, ολοκληρώνοντας τη συντονισμένη ενέργεια των δραστών.

Οι δράστες ζήτησαν από τους υπαλλήλους να συνεργαστούν και έφυγαν μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που σήμανε συναγερμός, με μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι δυο τους, καθώς και ένας τρίτος συνεργός που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου, κινήθηκαν πεζοί προς τα στενά απέναντι από την πλατεία, όπου τους περίμενε αυτοκίνητο το οποίο και αναζητούν οι Αρχές.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό, ενώ από τις Αρχές θα εξεταστεί και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα και έξω από την τράπεζα.