Απίστευτα πράγματα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (30/5) στον τρίτο γύρο του Roland Garros και στον αγώνα του Φράνσις Τιαφό με τον Χάιμε Φαρία, με τον πρώτο να επικρατεί με 3-2 σετ.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση «στιγματίστηκε» από ένα επεισόδιο μεταξύ των δύο αθλητών για μία αμφισβητούμενη φάση στην αρχή του 5ου σετ.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Τιαφό, ο οποίος εκείνη την ώρα προηγούνταν με 2-1 στο πέμπτο σετ, ένιωσε ένα από τα σερβίς του Φαρία να προσγειώνεται εκτός γηπέδου.

Αφού το σουτ ελέγχθηκε από τις κάμερες και επιβεβαιώθηκε ότι ήταν εντός πεδιάς τότε οι δύο αθλητές άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται, αναγκάζοντας τη διαιτητή να κατέβει για να τους ηρεμήσει

«Αυτό πρέπει να σταματήσει, όλα αυτά, όλα αυτά, ειλικρινά, θα μιλήσω και στους δύο σας, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν», την ίδια ώρα ο Τιαφό είπε στο Φαρία: «Γιατί δεν σταματάς να προσπαθείς να φέρεσαι σαν να είσαι σκληρός; Δεν είσαι σκληρός αδερφέ, απλώς παίξε».

"Why don't you quit trying to act like you're tough? You're not hard bro, just play." 😳



Frances Tiafoe and Jaime Faria are jawing past midnight in Paris 😮 #RolandGarros pic.twitter.com/7ghPL6LUZ7 — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) May 30, 2026

Όταν ο Πορτογάλος αμφισβήτησε τον Τιαφό, η διαιτητής απάντησε: «Και εσύ το ίδιο έκανες, οπότε σε παρακαλώ. Συμπεριφέρσου σαν να μην έχεις πει τίποτα ούτε για αυτόν ούτε για μένα» και κάπου εκεί έλαβε τέλος το περιστατικό.