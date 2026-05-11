Σκηνές από οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη ληστεία εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στην Κάτω Τιθορέα, όταν ομάδα ενόπλων εισέβαλε σε τραπεζικό κατάστημα και κατάφερε, μέσα σε περίπου 20 λεπτά, να αρπάξει χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες ήταν τουλάχιστον τέσσερις. Οι τρεις κινήθηκαν γύρω και μέσα στο κατάστημα, ενώ ο τέταρτος φέρεται να τους περίμενε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, έτοιμος για τη διαφυγή. Οι ληστές είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, καπέλα και μάσκες, ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι, γεγονός που προκάλεσε τρόμο στους υπαλλήλους και στους πελάτες που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στην τράπεζα.

Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν ακριβώς πώς έπρεπε να κινηθούν. Ο ένας παρέμεινε αρχικά εκτός του καταστήματος, ελέγχοντας τον χώρο, ενώ οι δύο εισέβαλαν στο εσωτερικό. Με το που μπήκαν, φώναξαν στους παρευρισκόμενους να πέσουν στο έδαφος. Εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν τέσσερις υπάλληλοι και δύο πελάτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απειλή των όπλων.

Ο ένας από τους ληστές, κρατώντας καλάσνικοφ, επέβλεπε τους υπαλλήλους και τους πελάτες, ενώ ο δεύτερος, επίσης με την απειλή όπλου, οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο υπόγειο, εκεί όπου βρίσκονταν τα χρηματοκιβώτια της τράπεζας. Από εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 200.000 ευρώ.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία, τρίτο μέλος της ομάδας εμφανίστηκε στην είσοδο της τράπεζας, κρατώντας και αυτός καλάσνικοφ, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφυγή των συνεργών του. Οι μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για δράστες ιδιαίτερα ψύχραιμους, οργανωμένους και αποφασισμένους, που δεν έδειχναν να αιφνιδιάζονται από τίποτα.

Μετά την ολοκλήρωση της ληστείας, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο Ι.Χ. όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους και διέφυγαν προς την περιοχή του Παρνασσού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν διαδρομή προς Βελίτσα και στη συνέχεια κινήθηκαν προς Δαύλεια και Ζεμενό.

Ενδεικτικό της ψυχραιμίας τους είναι ότι, κατά τη διαφυγή, από την τσάντα στην οποία είχαν τοποθετήσει τα χρήματα έπεσαν στον δρόμο δεσμίδες με μετρητά. Δύο από τους ληστές σταμάτησαν, χωρίς εμφανή βιασύνη, μάζεψαν τα χρήματα και τα έβαλαν ξανά στην τσάντα, πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Κάτοικοι της περιοχής, που φέρονται να είδαν τους δράστες κατά την αποχώρησή τους, δηλώνουν συγκλονισμένοι από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους. Ορισμένοι, μάλιστα, κατάφεραν να τραβήξουν φωτογραφίες των ληστών και του οχήματος διαφυγής.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με μπλόκα σε κρίσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού. Το Ι.Χ. που χρησιμοποίησαν οι ληστές φέρεται να είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από την περιοχή του Πειραιά.