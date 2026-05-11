Παρά τα άγρια χτυπήματα που δέχτηκε η 24χρονη στο Ηράκλειο, υπερασπίστηκε τον δράστη και πρώην σύντροφό της, ισχυριζόμενη ότι εκείνη τον προκάλεσε, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει.

Η νεαρή κοπέλα υποστήριξε ότι δεν ήθελε να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ εξεπλάγην που έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα το βίντεο που την δείχνει να ξυλοκοπείται άγρια μέσα σε καφετέρια γεμάτη κόσμο.

«Τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα χαρτιά να φύγουμε και εμείς, γιατί αφού τα έχουμε χάσει, δεν έχει κανένα… καμία ουσία να μείνουμε άλλο. Ναι, εντάξει, προς το παρόν ναι, γιατί είναι και αυτός εδώ, όπως σου είπα, δε γνωρίζει τη γλώσσα. Δε μπορώ να τον εγκαταλείψω έτσι στο πουθενά και να μην έχει και τα χαρτιά του», είπε στο Live News.

«Μια χαρά είμαι. Δεν υπάρχει κάτι. Το παιδί εντάξει είχαμε… καταρχάς αυτό ήθελα να πω ότι στο βίντεο δε δείξανε ποιος ξεκίνησε, τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ξεκίνησα κάπως. Απλά εντάξει τώρα ό,τι και να έγινε, εντάξει, ποιος φώναξε το 100; Άμα ήμουνα σε μια φάση άσχημη θα το καλούσα μόνη μου. Δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόσωπο, ας πούμε, να υποψιαστώ ότι όλα είναι καλά. Με τίποτα», υποστήριξε στη συνέχεια.

«Γιατί όλα τα βίντεο και όλα αυτά γίνανε viral, ενώ δεν έπρεπε. Για ποιο λόγο γίνανε;… Το ξεκίνησα εγώ. Έπινα κάτι και του το έριξα κάπως απάνω του. Έπινα εκεί κάτι, έναν καφέ, δε θυμάμαι. Ναι, και του το έριξα κάπως με τα λόγια που μου ‘πε, αυτό έγινε στην ουσία. Μετά αντέδρασε κι αυτός κάπως νευρικά», είπε η 24χρονη.

Σημειώνεται ότι ο δράστης συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη δεν ζήτησε την ποινική του δίωξη.