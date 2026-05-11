Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» στους τέσσερις μεγάλους τελικούς της, τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός Σίμπερτ θα είναι αυτός που θα «σφυρίξει» τον μεγάλο τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ στην Βουδαπέστη.

Ο Λετεσιέ θα «σφυρίξει» το ματς της Άστον Βίλα με την Φράιμπουργκ για το Europa League, ενώ, η κόντρα της Κρίσταλ Πάλας με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League θα διεξαχθεί με ρέφερι τον Μαριάνι.

Τέλος, η Τες Όλοφσον θα είναι διαιτητής στον τελικό του Champions League γυναικών ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Λυών.

Αναλυτικά οι ορισμοί της UEFA:

Champions League (30 Μαϊου)

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ, Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν, 4ος διαιτητής: Σάρερ, VAR: Ντάνκερτ, AVAR: Σρούντερ.

Champions League Γυναικών (23 Μαϊου)

Διαιτητής: Όλοφσον, Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ, 4η διαιτητής: Ντιμιτρέσκου, VAR: Φαν Ντρίσε, AVAR: Σαν.

Europa League (20 Μαϊου)

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ, Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί, 4ος διαιτητής: Ερνάντες, VAR: Μπρισάρ, AVAR: Ντελαζό.

Conference League (27 Μαϊου)

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι, Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι, 4ος διαιτητής: Νίμπεργκ, VAR: Ντι Μπέλο, AVAR: Κίφι.