Σε μια κίνηση που προκαλεί αντιδράσεις για τα όρια της ελευθερίας του λόγου, η κυβέρνηση των Εργατικών απαγόρευσε την είσοδο στη Βρετανία σε επτά «ταραχοποιούς» σχολιαστές που ασκούν σκληρή κριτική στη μεταναστευτική πολιτική. Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, ακύρωσε τις άδειες ταξιδιού τους ενόψει της συγκέντρωσης του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, κρίνοντας την παρουσία τους επικίνδυνη για το δημόσιο συμφέρον. Η απόφαση της υπουργού έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συγκέντρωση «Unite the Kingdom» που διοργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής το Σάββατο 16 Μαΐου, και αποτελεί ένα σαφές δείγμα της σκληρής γραμμής που προτίθεται να ακολουθήσει ο Κιρ Στάρμερ απέναντι σε όσους θεωρεί «ταραχοποιούς».



Ο Κιρ Στάρμερ υποστήριξε πως στόχος είναι η πάταξη του μίσους, όμως η απόφαση ερμηνεύεται ως απόπειρα φίμωσης όσων ασκούν σκληρή κριτική στη μεταναστευτική πολιτική. Μεταξύ των απαγορευμένων είναι η Άντα Λουτς και ο Τζόι Μαναρίνο, οι οποίοι κατηγορούν το Λονδίνο για τυραννία, ενώ η αστυνομία εξετάζει την πλήρη απαγόρευση των διαδηλώσεων.

Η βρετανική κυβέρνηση ακύρωσε τις ηλεκτρονικές ταξιδιωτικές άδειες των επτά προσώπων, κρίνοντας πως η παρουσία τους στη χώρα δεν εξυπηρετεί το «δημόσιο καλό». Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, η συγκέντρωση του Σαββάτου έχει σχεδιαστεί για να «εκφοβίσει μια πολυπολιτισμική χώρα», και γι’ αυτόν τον λόγο οι Εργατικοί επιλέγουν να υψώσουν τείχος στην είσοδο ξένων σχολιαστών που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εντάσεις στους δρόμους του Λονδίνου. Ωστόσο, η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως μια μεθοδευμένη προσπάθεια φίμωσης της αντίθετης ρητορικής, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, τη φυλή και την κοινωνική ταυτότητα.



Μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» είναι η Ισπανίδα ινφλουένσερ Άντα Λουτς, η οποία στο παρελθόν έχει μιλήσει για «εισβολή» στις δυτικές χώρες, καθώς και ο Αμερικανός στρατηγικός αναλυτής Τζόι Μαναρίνο, γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης η Ολλανδή ακτιβίστρια Εύα Βλααρντινγκερμπρουκ, η οποία έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της «επαναμετανάστευσης» (remigration), και η Βαλεντίνα Γκόμεζ από τις ΗΠΑ, η οποία έχει χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της μουσουλμανικής κοινότητας.



Οι ίδιοι οι θιγόμενοι κάνουν λόγο για «τυραννία» και σαμποτάζ της πολιτικής τους δράσης. Η Άντα Λουτς, σε ανάρτησή της στο Instagram, κατηγόρησε την κυβέρνηση Στάρμερ ότι προσπαθεί να καταπνίξει κάθε φωνή που αντιτίθεται στην επίσημη πολιτική. Η συγκέντρωση του Ρόμπινσον συμπίπτει χρονικά με μια πορεία υπέρ της Παλαιστίνης για την ημέρα της Νάκμπα, γεγονός που έχει θέσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης των κινητοποιήσεων, υπό τον φόβο σοβαρών ταραχών, ειδικά μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές απειλές στο Golders Green.



Η απόφαση των Εργατικών να χρησιμοποιήσουν τη διοικητική ισχύ για να αποτρέψουν την είσοδο πολιτικών σχολιαστών ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης στη Βρετανία. Ενώ η κυβέρνηση προτάσσει την προστασία της κοινωνικής συνοχής, η αντιπολίτευση και οι υποστηρικτές των ακτιβιστών καταγγέλλουν μια αυταρχική στροφή που στοχεύει στην απομόνωση των φωνών που αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα για το μεταναστευτικό.



Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν αυτή η τακτική θα καταφέρει να εκτονώσει την ένταση ή αν θα λειτουργήσει ως λάδι στη φωτιά μιας ήδη πολωμένης κοινωνίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.