Το τοπίο που διαμορφώνουν οι τοπικές εκλογές στην Αγγλία και οι κάλπες για τα εθνικά κοινοβούλια σε Σκωτία και Ουαλία, προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στην κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Το μήνυμα των πολιτών υπήρξε ηχηρό, με το κυβερνών Εργατικό κόμμα να βλέπει τις δυνάμεις του να υποχωρούν δραματικά, χάνοντας περισσότερες από 1400 θέσεις στα αγγλικά δημοτικά συμβούλια, αλλά και τον έλεγχο της Ουαλίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, έσπευσε να πάρει θέση για το αρνητικό αποτέλεσμα, προσπαθώντας να δείξει αποφασιστικότητα παρά την πολιτική πίεση που δέχεται.

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πολύ δύσκολα αποτελέσματα. Δεν πρόκειται όμως να δραπετεύσω από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και που αρχικά εκλέχθηκα για να αντιμετωπίσω και να βυθίσω τη χώρα στο χάος», δήλωσε ο ίδιος.

Πλέον, το ερώτημα που κυριαρχεί στους πολιτικούς κύκλους του Λονδίνου είναι το κατά πόσο θα καταφέρει να διατηρήσει τα ηνία της ηγεσίας, καθώς ήδη ακούγονται οι πρώτες φωνές που απαιτούν την παραίτησή του. Σε μια προσπάθεια ανασύνταξης, ο Στάρμερ στράφηκε στην «παλιά φρουρά» του κόμματος, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν στην Ντάουνινγκ Στριτ για να αναλάβει ρόλο ειδικού απεσταλμένου στα οικονομικά θέματα.

Ιστορική ανατροπή από το Reform UK

Ο μεγάλος νικητής της εκλογικής διαδικασίας είναι αναμφίβολα το Reform UK. Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο μέχρι πρόσφατα πολλοί αντιμετώπιζαν ως περιθωριακό, κατάφερε να έρθει πρώτο στην Αγγλία και δεύτερο σε Σκωτία και Ουαλία, εκμεταλλευόμενο την πολιτική φθορά των παραδοσιακών δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Ζία Γιουσούφ, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Ακροδεξιά πτέρυγα της χώρας.

«Πρόκειται για ιστορικά αποτελέσματα τόσο για την χώρα όσο και για το κόμμα. Είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά για να κάνουμε τον Φάρατζ πρωθυπουργό μας», σημείωσε ο Γιουσούφ.

Το Reform UK κατάφερε να επιβάλει στην ατζέντα το μεταναστευτικό ζήτημα, κερδίζοντας έδαφος εκεί που οι Συντηρητικοί και οι Εργατικοί φαίνεται να απογοήτευσαν τη βάση τους. Οι Τόρις πλέον υποχωρούν στην τέταρτη θέση, βιώνοντας μια από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία τους.

Το τέλος μιας εποχής στην Ουαλία και το τοπίο στη Σκωτία

Η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη καταγράφηκε στην Ουαλία, όπου για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα οι Εργατικοί έχασαν την πρωτιά. Το κόμμα Plaid Cymru, που ζητά την ανεξαρτησία, κυριάρχησε στις εκλογές, αφήνοντας το κυβερνών κόμμα στην τρίτη θέση. Στη νέα ουαλική βουλή (Sennedd), το Plaid Cymru κατέλαβε 43 έδρες και το Reform UK 34, ενώ οι Εργατικοί περιορίστηκαν σε μόλις 9 έδρες, με την τέως πρωθυπουργό της χώρας να χάνει ακόμη και τη δική της έδρα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Σκωτία, όπου το Εθνικό Σκωτικό Κόμμα (SNP) διατήρησε την πρωτιά με 58 έδρες, χωρίς όμως να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Στο Holyrood, το κόμμα του Φάρατζ και οι Εργατικοί ισοψηφούν με 17 έδρες, δείχνοντας ότι ο πολιτικός χάρτης της Μεγάλης Βρετανίας έχει αλλάξει ριζικά.

Η στροφή προς τα δεξιά φαίνεται να παγιώνεται, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις, και η Δευτέρα θεωρείται κρίσιμη ημέρα, καθώς ο Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησής του. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων δείχνει ότι οι απλές εξαγγελίες ίσως να μην είναι πλέον αρκετές για να ανατρέψουν το κλίμα.