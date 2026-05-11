Ανακοίνωση εξέδωσε η Euroleague σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four και την διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής που απαιτείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν, για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο «Telekom Center Athens».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, όλοι οι φίλαθλοι που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής που απαιτείται για την είσοδο στην εκδήλωση στις 22 και 24 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Telekom Arena.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της EuroLeague να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους φιλάθλους, μόλις οι υποστηρικτές ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής και δηλώσουν την ομάδα της προτίμησής τους, θα ολοκληρωθεί η τελική κατανομή των θέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη κατανομή των φιλάθλων από κάθε συμμετέχουσα ομάδα σε όλο το γήπεδο.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι αγοραστές εισιτηρίων πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό EuroLeague ID τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά των εισιτηρίων, και να συμπληρώσουν την απαιτούμενη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιλογή της ομάδας της προτίμησής τους.

Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Αυτή θα είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονομαστικού κατόχου του εισιτηρίου για την εκδήλωση. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα μπορούν να κατεβάσουν τα εξατομικευμένα ονομαστικά εισιτήριά τους από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας) μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.

Οι αγοραστές VIP εισιτηρίων θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής από τις 11 Μαΐου έως τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Τα ονομαστικά VIP εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για λήψη από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας)

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι δεν θα επιτρέπονται αλλαγές στην ταυτότητα του κατόχου του κανονικού εισιτηρίου μετά τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας), ούτε θα επιτρέπονται τροποποιήσεις στην ταυτότητα των VIP μετά τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας).

Η είσοδος στο Telekom Arena θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:

Ενός έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου, και

Ενός επίσημου εγγράφου ταυτότητας που να ταιριάζει με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.

Στους οπαδούς που θα παρουσιάσουν εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο άτομο που θα παρευρεθεί, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».