Ο Γιώργος Μυλωνάκης αναμένεται να μεταφερθεί στη Γερμανία και συγκεκριμένα σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, καθώς βγήκε από τη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» όπου είχε εισαχθεί μετά τη ρήξη ανευρύσματος.

Η κλινική κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο πρέπει να μεταφερθεί στο εξωτερικό σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί το νέο ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σήμερα, 11 Μαΐου 2026, ο κ. Μυλωνάκης εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση.

Σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, κρίνεται πλέον σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσει την απαιτούμενη θεραπευτική φροντίδα και παρακολούθηση».

Συγκλονίζει η Τίνα Μεσσαροπούλου

Η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, με μια φορτισμένη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, έκανε γνωστό πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξήλθε από τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, έχοντας πλέον μπροστά του τον δρόμο της ανάρρωσης.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή».

Επίσης, εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της προς τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου, τονίζοντας πως στάθηκαν στο πλευρό τους με τρόπο που ξεπερνούσε τα τυπικά καθήκοντα.

«Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού — από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική μνεία και στους «γνωστούς και αγνώστους φίλους» που προσευχήθηκαν για εκείνους.

Σχολιάζοντας τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσει ο Γιώργος Μυλωνάκης σημείωσε:

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωσή του, κέντρο αποκατάστασης».