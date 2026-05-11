Εκτός ΜΕΘ βρίσκεται πλέον ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

«Σήμερα, 11 Μαΐου 2026, ο κ. Μυλωνάκης εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση.

Σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, κρίνεται πλέον σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσει την απαιτούμενη θεραπευτική φροντίδα και παρακολούθηση», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.