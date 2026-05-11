Σε ένα σκηνικό φορτισμένο με ιστορία, συμβολισμούς και προσεκτικά επιλεγμένες εικόνες, η σύζυγος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε τη βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της επίσκεψης της βελγικής βασιλικής αποστολής στην Τουρκία.

Η συνάντηση δεν είχε τον χαρακτήρα μιας στεγνής διπλωματικής επαφής. Αντίθετα, στήθηκε γύρω από την προβολή της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς, της γυναικείας δημιουργίας και της παραδοσιακής χειροτεχνίας, σε μια κίνηση που εντάσσεται σε αυτό που συχνά περιγράφεται ως «διπλωματία της παράδοσης»: η χρήση της ιστορίας, της τέχνης, της αισθητικής και των συμβόλων ως εργαλείων ήπιας ισχύος.

Η Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε τη βασίλισσα Ματθίλδη στην είσοδο της αίθουσας Muayede του Ντολμάμπαχτσε. Οι δύο γυναίκες χαιρετήθηκαν θερμά, φωτογραφήθηκαν μπροστά από την κρυστάλλινη σκάλα του παλατιού και στη συνέχεια πέρασαν στην αίθουσα Medhal, όπου ξεκίνησε το πολιτιστικό μέρος της επίσκεψης.

Emine Erdoğan ile Belçika Kraliçesi Mathilde, görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Asırlık Zarafet" sergisini gezdi, Özgür Masur'un imzasını taşıyan "Anatolia" adlı koleksiyonda yer… pic.twitter.com/9Co4cq986w — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 10, 2026

Κεντρικός σταθμός της συνάντησης ήταν η έκθεση «Asırlık Zarafet», δηλαδή «Αιώνια Κομψότητα», που οργανώθηκε από το Olgunlaşma Enstitüsü (τα τουρκικά Ινστιτούτα Ωρίμανσης είναι εκπαιδευτικοί και καλλιτεχνικοί φορείς που ασχολούνται με τη διατήρηση, διδασκαλία και εξέλιξη παραδοσιακών τεχνών, υφαντικής, κεντήματος και ενδυματολογικής κληρονομιάς). Η έκθεση παρουσιάζει την τουρκική πολιτιστική παράδοση όχι ως μουσειακό απολίθωμα, αλλά ως ζωντανό υλικό που μπορεί να επανερμηνευτεί και να περάσει στη σύγχρονη δημιουργία. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, η βασίλισσα Ματθίλδη και η Εμινέ Ερντογάν είδαν από κοντά έργα που αναδεικνύουν παραδοσιακές τεχνικές, υφάσματα, μοτίβα και χειροποίητες λεπτομέρειες, με έμφαση στον ρόλο των γυναικών στη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς.

Το πιο συμβολικό στιγμιότυπο της συνάντησης ήταν το δώρο που προσφέρθηκε στη βασίλισσα του Βελγίου. Η Εμινέ Ερντογάν χάρισε στη Ματθίλδη μια καρφίτσα με μοτίβα από αγιόκλημα, χρυσάνθεμο και τουλίπα, φτιαγμένη μέσα σε μία εβδομάδα από εκπαιδεύτριες του Ινστιτούτου. Το έργο δημιουργήθηκε με τις τεχνικές iğne oyası και sarma: το iğne oyası είναι λεπτοδουλεμένη παραδοσιακή δαντέλα με βελόνα, συχνά με λουλουδένια ή φυτικά μοτίβα, ενώ το sarma είναι τεχνική κεντήματος/τυλίγματος νήματος που δίνει ανάγλυφη και διακοσμητική υφή στο σχέδιο.

Το δώρο δεν ήταν τυχαίο. Η τουλίπα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της οθωμανικής και τουρκικής αισθητικής, ενώ τα φυτικά μοτίβα στην παραδοσιακή χειροτεχνία λειτουργούν συχνά ως γλώσσα συμβολισμών: κομψότητα, αντοχή, γυναικεία δεξιοτεχνία, συνέχεια και μνήμη. Σε μια επίσκεψη με οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο, η Τουρκία επέλεξε να προβάλει προς τη βασίλισσα του Βελγίου μια εικόνα πολιτισμού, λεπτότητας και ιστορικού βάθους.

Η περιήγηση συνεχίστηκε με τη συλλογή «Anatolia» του Τούρκου σχεδιαστή Özgür Masur, η οποία παρουσιάστηκε στο Ντολμάμπαχτσε. Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, η συλλογή αποτελείται από 100 κομμάτια και βασίστηκε σε τριετή έρευνα στα γυναικεία ινστιτούτα της Ανατολίας, επανερμηνεύοντας παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής και υφάσματα μέσα από σύγχρονες γραμμές.

Αυτό το σημείο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον από διπλωματική άποψη. Η Τουρκία δεν παρουσίασε απλώς παραδοσιακές φορεσιές ή αντικείμενα λαογραφικού χαρακτήρα. Παρουσίασε την παράδοση ως σύγχρονο δημιουργικό κεφάλαιο, ως κάτι που μπορεί να συνδεθεί με τη μόδα, τον σχεδιασμό, την πολιτιστική βιομηχανία και την εικόνα μιας χώρας που θέλει να δείξει ότι διαθέτει ιστορικό βάθος αλλά και σύγχρονη παραγωγή.

Μετά τη συνάντηση, η Εμινέ Ερντογάν έγραψε σε ανάρτησή της ότι χάρηκε για τη συνάντηση με τη βασίλισσα Ματθίλδη στην Κωνσταντινούπολη και εξέφρασε την ευχή η επαφή αυτή να ενισχύσει τους δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde ile İstanbul’da bir araya gelmekten memnuniyet duydum.



Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/WcUT7PUPCH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 10, 2026

Η επίσκεψη της βασίλισσας Ματθίλδης στην Τουρκία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ευρύτερης οικονομικής αποστολής του Βελγίου.