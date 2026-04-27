Η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές αποστολές της χώρας της στην Τουρκία, με έμφαση στην άμυνα, την αεροδιαστημική και τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η επίσκεψη της Ματθίλδης στην Τουρκία έχει προγραμματιστεί για τις 10–14 Μαΐου και θα είναι η πρώτη οικονομική αποστολή σε βασιλικό επίπεδο εδώ και 14 χρόνια, σηματοδοτώντας την πολιτική βαρύτητα που αποδίδει η βελγική πλευρά στην Άγκυρα. Η αποστολή αριθμεί συνολικά 450 μέλη και περιλαμβάνει 194 εταιρείες, 17 ομοσπονδίες και επιμελητήρια, οκτώ πανεπιστήμια και θεσμικούς φορείς του βελγικού κράτους. Το πρόγραμμα ξεκινά από την Κωνσταντινούπολη στις 10 Μαΐου και συνεχίζεται στην Άγκυρα στις 13–14 Μαΐου, με τη συνοδεία ομοσπονδιακών και περιφερειακών υπουργών από το Βέλγιο. Ο Βέλγος πρέσβης στην Άγκυρα, Χέντρικ βαν ντε Βέλντε, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να «φέρουμε σε επαφή τις εταιρείες των δύο χωρών» και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς.

Βασίλισσα Ματθίλδη στην Τουρκία: Ατζέντα σε άμυνα, αεροδιαστημική και πράσινη μετάβαση

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η άμυνα, με τη Ματθίλδη να ηγείται μιας αποστολής που βλέπει στην Τουρκία έναν εταίρο με «πολύτιμη τεχνογνωσία» σε drones, τεθωρακισμένα, ναυτικές πλατφόρμες και στρατιωτική αεροπορία. Ο πρέσβης τόνισε ότι, με βάση τη γεωπολιτική συγκυρία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πιέσεις προς τα κράτη–μέλη του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών, το Βέλγιο επιδιώκει να ενισχύσει τη δική του αμυντική βιομηχανία μέσω συνεργασιών με τουρκικές εταιρείες. Η αποστολή της βασίλισσας Ματθίλδης στην Τουρκία θα εστιάσει, παράλληλα, σε πέντε βασικούς τομείς: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, logistics, υγεία–φαρμακευτικά προϊόντα και άμυνα, ενώ ξεχωριστή θέση έχει η πολιτική και στρατιωτική αεροπορία.

Ο τομέας της αεροδιαστημικής και της αεροπορίας θεωρείται στρατηγικός, με τις συζητήσεις να καλύπτουν τόσο τη συνεργασία σε πολιτική αεροπορία όσο και σε στρατιωτικά προγράμματα. Ο πρέσβης ανέφερε ότι η αεροπορία είναι «ένας από τους τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα», δείχνοντας πως η αποστολή δεν περιορίζεται σε κλασικά εμπορικά ανοίγματα αλλά αγγίζει τον πυρήνα της τεχνολογικής και αμυντικής συνεργασίας. Η Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 έχει ενισχύσει σημαντικά την αμυντική της βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, κάτι που προσελκύει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών χωρών που αναζητούν ικανότητα παραγωγής και τεχνογνωσία εντός της ευρύτερης συμμαχίας.

Ματθίλδη, Τουρκία και διμερές εμπόριο δισεκατομμυρίων

Σε οικονομικό επίπεδο, η αποστολή της βασίλισσας Ματθίλδης στην Τουρκία «πατά» πάνω σε ήδη ισχυρό διμερές εμπόριο, που ανέρχεται σε περίπου 13 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον πρέσβη, η Τουρκία είναι ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Βελγίου μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και τα κράτη–μέλη της ΕΕ, ενώ το Βέλγιο έχει υπάρξει ο όγδοος μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα τα τελευταία 24 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Ματθίλδης αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες για κοινά επιχειρηματικά projects, επιβεβαιώνοντας ότι η αποστολή δεν είναι απλώς εθιμοτυπική, αλλά στοχεύει σε χειροπιαστά αποτελέσματα για βελγικές και τουρκικές εταιρείες.

Ο πρέσβης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο «καυτό» ζήτημα των θεωρήσεων, σημειώνοντας ότι θα επιθυμούσε προσωπικά την άρση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, αν και διευκρίνισε ότι αυτό υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του. Η τελευταία επίσκεψη σε βασιλικό επίπεδο από το Βέλγιο στην Τουρκία έγινε το 2012, όταν ο σημερινός βασιλιάς Φιλίππος επισκέφθηκε τη χώρα ως διάδοχος, γεγονός που προσδίδει επιπλέον συμβολισμό στην παρούσα αποστολή υπό τη Ματθίλδη.