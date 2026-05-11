Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εκβιασμού του Γουέσλι Έντενς, συνιδιοκτήτη των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς Κινέζα πρώην σύντροφός του απαιτεί 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να εξασφαλιστεί η σιωπή της.

Η 46χρονη Τσανκ Λι «Σοφία» Λου, επιχειρηματίας και ιδρύτρια της ΜΚΟ One World Initiative Advocacy, γνώρισε τον 64χρονο το 2022, με μηνύματα που αντάλλαξαν στο LinkedIn.

Σύντομα ήρθαν κοντά και τον επόμενο χρόνο συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αρχίζοντας μια σχέση που διήρκεσε σύντομα και έληξε με κρότο, έγραψε η New York Post.

Η 46χρονη Τσανκ Λι «Σοφία» Λου

Η γυναίκα μετά τον χωρισμό της ζήτησε 6,5 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 1 εκατομμύριο δολάρια ως προκαταβολή, για να μη διαρρεύσει βίντεο με τις προσωπικές τους στιγμές.

Ο Γουέσλι Έντενς αποδέχτηκε την πρόταση και υπήρξε συμβιβασμός μέσω δικηγόρων, μέχρι που η Τσανκ Λι Λου διαγνώστηκε με HPV.

Ο Γουέσλι Έντενς, συνιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς

Έκτοτε, υποστήριξε ότι κόλλησε από τον Έντενς και τώρα διεκδικεί 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σχεδόν τη μισή του περιουσία, με πρόσχημα πως κόλλησε από αυτόν μια ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. Επίσης, η Λου εκτός των άλλων φέρεται να είχε εγκαταστήσει κρυφό σύστημα παρακολούθησης στην κατοικία της, καταγράφοντας στιγμές από την προσωπική τους ζωή χωρίς τη συγκατάθεση του επιχειρηματία.

Πλέον, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως οργανωμένο εκβιασμό. Ο Έντενς συνεργάζεται πλήρως με το FBI και τις άλλες αρμόδιες Αρχές και παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την έρευνα.