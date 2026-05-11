O Γουέσλι Έντενς, συνιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς έπεσε θύμα εκβιασμού από πρώην σύντροφό του, που τον απείλησε και του ζήτησε ένα τεράστιο ποσό.

Ο Γουέσλι Έντενς, συνιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς και συνιδρυτής της Fortress Investment Group περνά δύσκολες ώρες. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ φέρεται να έπεσε θύμα εκβιασμού από την Τσανκ Λι «Σοφία» Λου, επιχειρηματία κινεζικής καταγωγής με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η «Wall Street Journal» αναφέρει ότι γνωρίστηκαν το 2022 μέσω LinkedIn. Ανέπτυξαν αρχικά επαγγελματική επικοινωνία που στη συνέχεια όλο αυτό εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση.

Μετά τον χωρισμό τους (από το 2023 και έπειτα), η Λου απείλησε τον Έντενς ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο από τις προσωπικές τους στιγμές, απαιτώντας να λάβει ένα ποσό κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια (για να μην το κάνει). Η Λου εκτός των άλλων φέρεται να είχε εγκαταστήσει κρυφό σύστημα παρακολούθησης στην κατοικία της, καταγράφοντας στιγμές από την προσωπική τους ζωή χωρίς τη συγκατάθεση του επιχειρηματία.

Οι αμερικανικές Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ακόμα και ως οργανωμένο εκβιασμό. Ο Έντενς συνεργάζεται πλήρως με το FBI και τις άλλες αρμόδιες Αρχές και παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την έρευνα.