Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο Κρήτης το απόγευμα του Σαββάτου.

Η αδελφή της γυναίκας εμφανίζεται πεπεισμένη ότι πίσω από τον σοβαρό τραυματισμό της βρίσκεται ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον των Αρχών.

Μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τα στοιχεία που, σύμφωνα με την οικογένεια, οδήγησαν τις υποψίες στον κουνιάδο της. Όπως ανέφερε, οι συγγενείς δεν πείστηκαν από την εκδοχή περί ατυχήματος και προχώρησαν σε έλεγχο από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, όπου το ζευγάρι είχε βρεθεί λίγο πριν το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, όταν ο αδελφός της εξέτασε ξανά το υλικό, παρατήρησε ότι το όχημα έφερε προφυλακτήρα όταν έφυγαν από το σπίτι, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο και στην πόρτα του συνοδηγού.

Η ίδια εκτιμά ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς και υποστηρίζει πως η αδελφή της φέρεται να εκτοξεύτηκε έξω από το όχημα, πριν τραυματιστεί εκ νέου από το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 30χρονος ισχυρίζεται πως η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν χαλασμένη και άνοιξε την ώρα που η 28χρονη ακουμπούσε πάνω της, με αποτέλεσμα να πέσει στον δρόμο.

Η αδελφή του θύματος έκανε λόγο και για βίαιη συμπεριφορά από πλευράς του συζύγου τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η οικογενειακή κατάσταση της γυναίκας την είχε καταστήσει ευάλωτη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις αναφορές του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας, το οποίο σύμφωνα με την ίδια φέρεται να είπε πως «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά έξω από το αυτοκίνητο και τη χτύπησε».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι αναχώρησε περίπου στις 17:20 από το σπίτι του μαζί με τρία από τα τέσσερα παιδιά τους.

Περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος τηλεφώνησε στην πεθερά του ενημερώνοντάς την ότι η 28χρονη είχε τραυματιστεί. Η τραυματισμένη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στο πατρικό της σπίτι στην Παντάνασσα Ηρακλείου, γεγονός που δημιούργησε νέα ερωτήματα στις Αρχές σχετικά με τη διαδρομή και τον χρόνο που μεσολάβησε από την αναχώρηση του ζευγαριού.

Ο σύζυγος φέρεται να υποστήριξε ότι καθυστέρησαν επειδή επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν αντικείμενα που είχαν ξεχάσει. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.