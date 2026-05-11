Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα αιματοβαμμένα ρούχα της άτυχης 28χρονης, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Στο μεταξύ, νεότερες πληροφορίες από το ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται η 28χρονη, δίνουν νέα διάσταση στην κατάσταση της υγείας της. Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο με διάσειση και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή για τη ζωή της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 28χρονη δεν θυμάται τίποτα σχετικά με το περιστατικό ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, γεγονός που προς το παρόν αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης.

Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και, όπως εκτιμάται, εφόσον η πορεία της υγείας της εξελιχθεί ομαλά, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες, καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραυματισμού της, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Ήδη σε βάρος του 30χρονου συζύγου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο ίδιος οδηγείται αύριο, Τρίτη, ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί. Ο 30χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας δημιουργούν διαφορετική εικόνα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον ίχνη αίματος και βιολογικό υλικό που εντοπίστηκαν στο όχημα τύπου κλούβα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Τα δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA, ενώ εξετάζεται και ο ισχυρισμός περί μηχανικής βλάβης στην πόρτα του οχήματος, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

«Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης

Ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας, Νίκος Στειακάκης, προχώρησε σε δηλώσεις για την υπόθεση επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία, τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές και αφορούν σε DNA ή αίματος, τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, την κατάσταση του αυτοκινήτου και συγκείμενα για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ευρημάτων αναμένονται, ωστόσο ο κ. Στειακάκης τόνισε ότι «αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια».

«Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα», συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας, η οποία αναμένεται να γίνει όταν το επιτρέψουν οι θεράποντες γιατροί της αλλά και του 7χρονου παιδιού της που βρισκόταν μαζί με δύο από τα τρία αδέρφια του μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας και το οποίο αναμένεται να καταθέσει -όπως προβλέπεται από τη διαδικασία- παρουσία παιδοψυχιάτρου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η 28χρονη δεν έχει δηλώσει ακόμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση, λόγω της κατάστασής της. «Δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας, ακριβώς επειδή η παθούσα είναι στην κατάσταση στην οποία είναι, επομένως να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και λήψη αντιγράφων δεν είναι δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αναμένουμε πρώτα απ’ όλα να συνέλθει η νεαρή κοπέλα και από εκεί και πέρα να δώσει και εκείνη τη μαρτυρία της, για να αντιληφθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Εμείς έχουμε μια πληροφόρηση ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι παρόμοια τέτοιας φύσης, αλλά διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε και το περιεχόμενο της διένεξης», δήλωσε ο κ. Στειακάκης, σύμφωνα με το creta24.gr.

Σημείωσε ακόμη πως η οικογένεια της 28χρονης είναι στη διάθεση των αρχών, για να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.