Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάκωση στον αυχένα συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ η 28χρονη γυναίκα που φαίνεται να έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον 30χρονο σύζυγό της στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η έρευνα των αστυνομικών του ΑΤ Μαλεβιζίου συνεχίζεται, με τον 30χρονο να κρατείται και να οδηγείται αύριο (Τρίτη 12/5) ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος πάντως προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το λευκό βανάκι που οδηγούσε ήταν ένα τραγικό ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης και όχι κάτι που έγινε με πρόθεση.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο τραγικό αν σκεφτεί κανείς ότι όλα έγιναν μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους (7 ετών, 3 ετών και 2,5 μηνών) που εκείνη τη στιγμή ήταν στο όχημα.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του ζευγαριού, με κάποια άτομα να κάνουν αναφορές σε βίαια ξεσπάσματα του 30χρονου – με το πιο πρόσφατο να τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2023. Κατά τις ίδιες πηγές, ο άνδρας φαίνεται ότι συνηθίζει να πίνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να επιδεικνύει κακοποιητική συμπεριφορά προς τη σύζυγό του.

Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, που παραμένει διασωληνωμένη έχοντας όμως διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στην κλούβα με προορισμό το Ηράκλειο.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο.

Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια.

Το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε εμφανείς φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο –σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr– είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, αλλά και στον προφυλακτήρα.

Καλλιακμάνης: «Αν πρόκειται για κακοποίηση, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας»

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, έκανε λόγο για ένα περιστατικό που ενδέχεται να συνδέεται με έμφυλη βία.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία αναμένει να μπορέσει η 28χρονη να καταθέσει ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει ληφθεί δείγμα αίματος από τον 30χρονο για τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο κ. Καλλιακμάνης στάθηκε ιδιαίτερα στη μαρτυρία του 7χρονου παιδιού, το οποίο φέρεται να είπε πως «ο μπαμπάς κλότσησε τη μαμά», επισημαίνοντας ότι ένα παιδί αυτής της ηλικίας μπορεί να αντιληφθεί πλήρως όσα συμβαίνουν γύρω του.

Παράλληλα, τόνισε πως, εάν αποδειχθεί ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης, τότε «μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας», ενώ αναφέρθηκε και στις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η έκθεση των παιδιών σε σκηνές βίας μέσα στην οικογένεια.

«Τα παιδιά βλέπουν και αντιλαμβάνονται τα πάντα. Ακόμα και το παιδί 2,5 ετών μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει, όμως βιώνει τη συναισθηματική κακοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.