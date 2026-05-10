Οι Αρχές προσπαθούν κομμάτι-κομμάτι να συνθέσουν το παζλ του μυστηριώδους βαρύτατου τραυματισμού της 27χρονης μητέρας που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠΑΓΝΗ.

«Κλειδί» αναμένεται να αποτελέσει η κατάθεσή της, εφόσον βελτιωθεί κάπως η κατάστασή της και είναι σε θέση να επικοινωνήσει, ενώ δεν αποκλείεται να «επιστρατευτεί» και παιδοψυχολόγος για να εξετάσει ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και φέρεται να περιέγραψε μία σκηνή τρόμου και πανικού μέσα στο όχημα.

Προς το παρόν το μόνο δεδομένο είναι ότι ο 30χρονος σύζυγος της 27χρονης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας.

Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά, το μικρότερο μόλις 3 μηνών. Ο 30χρονος που πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα.

Ο ισχυρισμός που προβάλλει είναι ότι εν κινήσει, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του πετάχτηκε δεξιά στο οδόστρωμα. Έκανε λόγο δηλαδή για ατύχημα που απέδωσε σε πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού.

Ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, οι εκδοχές που κατά κύριο λόγο ερευνά η Αστυνομία είναι:

να σημειώθηκε τροχαίο και λόγω μέθης να μην θυμάται πολλά

να την πέταξε πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο ή

ακόμα και να την χτύπησε με το αμάξι

Πάντως, βάσει και της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του, εξετάζεται η κακόβουλη ενέργεια. Από ‘κει και πέρα, έχει ληφθεί DNA και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο. Το όχημα και η πόρτα ειδικότερα θα ελεγχθούν από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.

Το χρονικό

Το ζευγάρι με τα τρία παιδιά-ανάμεσα στα οποία και το μόλις 3 μηνών βρέφος-αναχωρεί από το σπίτι της οικογένειας στις 5.20 το απόγευμα του Σαββάτου. Επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, προκειμένου να μεταβούν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος.

Στις 5.42 ο 30χρονος καλεί στο τηλέφωνο την πεθερά του και φέρεται να την ενημερώνει, σχεδόν ακαταλαβίστικα, ότι είχαν κάποιο ατύχημα. Η γυναίκα εμφανώς ανήσυχη φεύγει με τον γιο της για να πάνε να τους βρουν και να δούνε τι είχε συμβεί.

Τους εντοπίζουν σε απόσταση μόλις 500 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας. Περίεργο δεδομένου ότι το ζευγάρι με τα παιδιά είχαν αναχωρήσει 22 λεπτά νωρίτερα και άρα θα ήταν αδύνατον να έχουν διανύσει μόλις μισό χιλιόμετρο.

Ο 30χρονος το δικαιολόγησε, υποστηρίζοντας ότι επέστρεφαν στο σπίτι καθώς είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού. Η κοπέλα ήταν πεσμένη στο έδαφος. Το μισό σώμα ήταν στο οδόστρωμα, το άλλο μισό στα χόρτα.

Η περιοχή εκεί είναι αγροτική και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ώστε να υπάρξει υλικό που μπορεί να «φωτίσει» τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό αυτό διάστημα των 22 λεπτών.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Το αυτοκίνητο του 30χρονου, δηλαδή η κλούβα, ήταν σε κακή κατάσταση. Ο προφυλακτήρας είχε πέσει και τον είχε φορτώσει πίσω. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα της κλούβας εντοπίζονται αιμάτινες δαχτυλιές, ενώ αιμάτινα ίχνη και μάλιστα αρκετά υπάρχουν και στην πίσω πλευρά της κλούβας.

Μέχρι στιγμής η 27χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Κάποιες λέξεις έχει ψελλίσει, όμως μετά βίας ανοίγει τα μάτια της. Κάποια στιγμή φέρεται να είπε «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να είναι σε θέση να πει κάτι άλλο.

Η κατάθεση της 27χρονης, όταν πλέον είναι σε θέση να τη δώσει, ίσως ρίξει φως στο μυστηριώδες σκηνικό, ενώ ίσως οι Αρχές κρίνουν απαραίτητο να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο το κοριτσάκι της οικογένειας που επέβαινε με τα δύο αδερφάκια της στην κλούβα και φέρεται να είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Περιέγραψε μία συγκεκριμένη σκηνή. Φυσικά είναι μικρό παιδί και χρειάζεται προσέγγιση από ειδικό.

Πάντως, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 27χρονης, φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.