Σοβαρό περιστατικό που ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αστυνομικές αρχές σημειώθηκε το Σάββατο (9/5) στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μία 27χρονη γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, μέσα σε χαντάκι.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα αποκαλύφθηκαν όταν διερχόμενος οδηγός, ο οποίος φέρεται να είναι γιατρός, παρατήρησε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σημείο και αντιλήφθηκε ότι πιθανόν είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Άμεσα ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Αμμουδάρας, με αστυνομικούς να σπεύδουν στην περιοχή λίγα λεπτά αργότερα.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 27χρονη και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών και σύμφωνα με πληροφορίες διαβητική από νεαρή ηλικία, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια περιοχή διαμένουν τόσο η γυναίκα με την οικογένειά της όσο και συγγενικά της πρόσωπα, ανάμεσά τους η μητέρα και ο αδερφός της. Σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, στο παρελθόν φέρεται να είχαν υπάρξει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με συγγενείς και γείτονες να κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες και εντάσεις μέσα στο σπίτι.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του συζύγου της. Για την υπόθεση από την αρχή είχε θεωρηθεί ύποπτος ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος προσήχθη στο αστυνομικό μέγαρο και ακολούθησε η σύλληψή του με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο 30χρονος θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να χτύπησε την 27χρονη με το αυτοκίνητό του ενώ μέσα σε αυτό βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, με το μεγαλύτερο να φοιτά στην Α’ Δημοτικού και το μικρότερο να είναι βρέφος λίγων μηνών. Το γεγονός ότι όσα συνέβησαν εκτυλίχθηκαν μπροστά στα παιδιά προκαλεί έντονο προβληματισμό και σοκ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η 27χρονη βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα. Ωστόσο, με την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψαν δεδομένα που φαίνεται να επιβάρυναν τη θέση του.