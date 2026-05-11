Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με το τι συνέβη στην 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών που νοσηλεύεται στην Κρήτη στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάκωση στον αυχένα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να δουν τι πραγματικά συνέβη και ζητούν απαντήσεις για το πώς η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε επιβιβαστεί στο όχημα του συζύγου της μαζί με τα παιδιά τους.

Μόλις πριν από τρεις μήνες έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί της και το απόγευμα του Σαββάτου 9/5 όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το cretalive.gr η γυναίκα επιβιβάστηκε στην κλούβα του 30χρονου συζύγου της μαζί με το βρέφος τους και δύο ακόμα από τα παιδιά τους, προκειμένου να μεταβούν από την Παντάνασσα, όπου διαμένουν, στο Ηράκλειο, όπου ο ίδιος διατηρεί κατάστημα εστίασης.

Είκοσι μόλις λεπτά αργότερα, η νεαρή μητέρα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από την κατοικία τους.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ ο 30χρονος τηλεφώνησε αναστατωμένος στην πεθερά του για να την ενημερώσει ότι η 28χρονη έχει τραυματιστεί. Πού και πώς, ωστόσο, δεν ξεκαθαρίστηκε στην επικοινωνία τους. Η μητέρα της 28χρονης έφυγε άρον-άρον μαζί με τον γιο της για να τους εντοπίσουν και να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Στο σημείο όπου βρέθηκε η γυναίκα δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας – καθώς πρόκειται για περιοχή με χωράφια – ενώ η ίδια η 28χρονη δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε τα μάτια της δεν μπορεί να ανοίξει. Πριν «βυθιστεί» ξανά, φέρεται να ψέλλισε ελάχιστες λέξεις, σαν να θυμόταν ότι την χτύπησε αυτοκίνητο.

Τι είπε ο 30χρονος σύζυγός της

Ο 30χρονος, ο οποίος κρατείται μέχρι την απολογία του, επιμένει ότι η σύζυγός του βρέθηκε στο οδόστρωμα εν κινήσει, αποδίδοντας το περιστατικό σε πιθανό πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού ή στο ενδεχόμενο να μην είχε κλείσει σωστά.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που περιπλέκουν την υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν τόσο στη χειρολαβή του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος – και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα. Παράλληλα, απορίες προκαλεί και η κατάσταση του προφυλακτήρα. Το όχημα έφυγε από το σπίτι χωρίς ζημιές και περίπου είκοσι λεπτά αργότερα ο προφυλακτήρας είχε σπάσει και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της κλούβας.

Πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της 28χρονης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι το πουκάμισο που φορούσε ήταν σκισμένο από τα αγκάθια και ότι η ίδια έμοιαζε σαν να είχε συρθεί ενώ σύμφωνα με πηγές εντοπίστηκε αίμα και στο κουβερτάκι του βρέφους, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει διασταυρωθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα είχε τοποθετήσει το καλάθι με το μωρό μπροστά, ανάμεσα στην ίδια και στον σύζυγό της, ενώ τα δύο μεγαλύτερα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Τι αποκάλυψε το ένα από τα παιδιά

Το ένα από τα δύο παιδιά, το κορίτσι, φέρεται να περιέγραψε στον μεγαλύτερο αδερφό του – ο οποίος δεν βρισκόταν στο όχημα – μία ιδιαίτερα χαρακτηριστική σκηνή. Οι αρμόδιοι αναμένεται να αξιολογήσουν αν το παιδί θα πρέπει να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο, ώστε να περιγράψει τι ακριβώς αντιλήφθηκε.

Σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 27χρονης, φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.