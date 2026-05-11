Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο Κρήτης από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δίνοντας μάχη για να αναρρώσει από τα σοβαρά τραύματά της, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, ο 30χρονος σύζυγός της έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στις μαρτυρίες των παιδιών της οικογένειας, τα οποία φέρεται να ήταν παρόντα τη στιγμή του περιστατικού.

Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, τα ανήλικα παιδιά περιέγραψαν με τρόμο όσα συνέβησαν, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο». Τα παιδιά παραμένουν σε σοκ, ενώ συγγενείς αναφέρουν πως επαναφέρουν συνεχώς στη μνήμη τους τις εικόνες της τραυματισμένης μητέρας τους. Κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικοί ψυχικής υγείας αναμένεται να συνδράμουν στην υποστήριξη των ανηλίκων, καθώς θεωρείται πως έχουν υποστεί σοβαρό ψυχικό τραύμα.

Το «κενό» των 22 λεπτών που ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι έφυγε από το σπίτι περίπου στις 17:20 το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος τριών μηνών.

Επέβαιναν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο.

Ωστόσο, περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο άνδρας επικοινώνησε με την πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεχυμένο τρόπο ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα.

Όταν συγγενείς έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζευγάρι σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το σπίτι τους, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο μεσοδιάστημα.

Η εκδοχή του 30χρονου και τα σενάρια που εξετάζονται

Ο 30χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να εκτιναχθεί εκτός οχήματος. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν, ωστόσο, διαφορετικά ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων ένα πιθανό τροχαίο ατύχημα, μία ενδεχόμενη πτώση της γυναίκας, έπειτα από μία βίαιη ενέργεια ή ακόμα και να τραυματίστηκε από το ίδιο το όχημα.

Σημαντικά θεωρούνται τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κλούβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, δαχτυλιές από αίμα στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, αλλά και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Παράλληλα, ο προφυλακτήρας φέρεται να είχε αποκολληθεί και να είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Οι πραγματογνώμονες έχουν ήδη λάβει δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ αναμένεται και τεχνικός έλεγχος μέσω ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.