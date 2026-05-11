Σε κλίμα έντονης πολιτικής κινητικότητας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της κεντροαριστεράς, πραγματοποιείται απόψε στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι η εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις μεγάλες πόλεις της χώρας και εισάγει έναν νέο κύκλο για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού εν όψει της επίσημης παρουσίασης του κόμματός του και σε συνέχεια του ομότιτλου μανιφέστου που συνέταξε η ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη.



Η εκδήλωση οργανώνεται από την πρωτοβουλία πολιτών Βόρεια Αθήνας και στο πάνελ των ομιλητών θα βρίσκονται οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος (αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής), Σπύρος Δρίτσας (χειρουργός), Φωτεινή Κουμαλάτσου (ειδική γραμματέας ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ), Χάρης Μαυρουδής (ηθοποιός – δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου) και Άννα Παππαδόπουλου (δικηγόρος – πρώην τομεάρχης δικαιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ), ενώ την κουβέντα συντονίζει ο σκηνοθέτης Χάρης Μουμουλίδης. Σε ό,τι αφορά τους ομιλητές πρόκειται για πέντε πρόσωπα τα οποία αναμένεται να έχουν κεντρικό ρόλο στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο φαίνεται ότι οι επίσημες ανακοίνωσεις δεν προκείται να καθυστερήσουν πολύ ακόμη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως κι η σύνθεση του κοινού, καθώς αναμένεται συμμετοχή από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο που κατά την οποία επικρατεί στα ενδότερα του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς έντονη αγωνιά σε σχέση με το πώς μπορεί να τοποθετηθεί απέναντι στις εξελίξεις. Ήδη στον χώρο βρίσκονται Γεροβασίλη, Ζαχαριάδης, Τεμπονέρας, Καραμέρος, Ξενογιαννακοπούλου, Μπάρκας, Λινού, Βασιλειάδης, Νεφελούδης, Σιακαντάρης, Άννα Παπαδοπούλου και αρκετοί ακόμη.

Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Τσίπρα και συντονιστής του Μανιφέστου, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο Orange Press Agency, περιγράφοντας το κλίμα εγρήγορσης που επικρατεί.

«Νομίζω ότι έχουν τροπολογηθεί οι εξελίξεις. Οι ανάγκες είναι εμφανείς και μετά και την παρουσίαση του μανιφέστου, το οποίο σε γενικές γραμμές είχε μία ευνοϊκή υποδοχή, παρόλες τις κριτικές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, μερικές εξ αυτών. Είμαστε τώρα πλέον σε μια φάση που αναμένουμε και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είμαστε και σε μια φάση που αναμένεται και η δική μας συμμετοχή, όλων όσων είναι εδώ πέρα, όλων όσων ενδιαφέρονται, όλων όσων θέλουν να αλλάξει η σημερινή κατάσταση» τόνισε ο κ. Σιακαντάρης και προσέθεσε:

«Δεν πάει άλλο, νομίζω με τη σημερινή κυβέρνηση και χρειάζονται δομικές αλλαγές και στο ελληνικό κράτος και στην παρουσία του και τη διεθνή του παρουσία, αλλά και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είμαστε σε μια φάση λοιπόν αναμονής και ταυτόχρονα όμως και εγρήγορσης. Βλέπω να υπάρχει δυναμική. Ξέρετε, είμαι εκ φύσεως επιφυλακτικός άνθρωπος, με την έννοια ότι δεν ενθουσιάζομαι εύκολα και δεν παραδίδομαι εύκολα στα συναισθήματα. Κι όμως βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έντονο συναίσθημα από κάτω από την κοινωνία, το οποίο επιζητεί λύσεις, επιζητεί απαντήσεις, επιζητεί αλλαγές. Είμαστε σε μια φάση που η κοινωνία επιζητεί αλλαγή».

