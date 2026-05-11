Στον Παναθηναϊκό επιβλήθηκε από την ΔΕΑΒ τιμωρία μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών και οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτηση αναστολής της άμεσης εφαρμογής της απόφασης.

Η διοίκηση προσπαθεί στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορία του «Απόστολος Νικολαΐδης» με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, η ομάδα να έχει τον κόσμο στο πλευρό της.

Μάλιστα, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και προκάλεσαν την ποινή του κλεισίματος της Λεωφόρου, με την ΠΑΕ να απαγορεύει την είσοδο τους στο γήπεδο, καθώς και τη δυνατότητα αγοράς μεμονωμένου εισιτηρίου ή κάρτας διαρκείας.