Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην αμερικανική αγορά καυσίμων, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την προσωρινή κατάργηση του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης. Σύμφωνα με το CBS News, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στοχεύει στην ελάφρυνση των καταναλωτών κατά 18 σεντς ανά γαλόνι, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε ανένδοτος απέναντι στις αεροπορικές εταιρείες, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο κρατικής ενίσχυσης για το αυξημένο κόστος των καυσίμων τους. Η απόφαση αυτή φέρνει ανάσα στους οδηγούς, αλλά προκαλεί έντονους τριγμούς στον κλάδο των αερομεταφορών διεθνώς.



«Θα καταργήσουμε τον φόρο βενζίνης για ένα χρονικό διάστημα και όταν η τιμή πέσει, θα τον επανεισάγουμε σταδιακά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο CBS. Σύμφωνα με τον Τραμπ, «δεν έχει παρουσιαστεί» κάποιο σχέδιο διάσωσης των αεροπορικών εταιρειών οι οποίες «δεν τα πάνε άσχημα».



Την Κυριακή, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είπε στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του φόρου βενζίνης.



Οι Πολιτείες εισπράττουν επίσης φόρο επί της βενζίνης. Η Ιντιάντα, το Κεντάκι και η Τζόρτζια προωθούν σχέδια για μείωσή του, ώστε οι καταναλωτές να μην πληρώνουν τόσο υψηλές τιμές στην αντλία.



Η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Σήμερα, η μέση τιμή στις ΗΠΑ ήταν στα 4,52 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (ΑΑΑ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.