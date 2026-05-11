Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην ουγγρική «Nemzeti», όπου αναφέρθηκε στην πρώτη σεζόν του στην ΑΕΚ.

Παράλληλα ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για την μεταγραφή του Μπαρνάμπας Βάργκα και αποκάλυψε ότι παραλίγο να «σκοτώσει» τον Ούγγρο μετά από χαμένη ευκαιρία στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα ειπε ο Νίκολιτς:

Για το πέρασμα του από την Ουγγαρία:

«Θα έχω πάντα πολύ όμορφες αναμνήσεις από την Ουγγαρία, τη Βουδαπέστη και το ουγγρικό ποδόσφαιρο. Πέρασα φανταστικά εκεί, όπως και η οικογένειά μου. Άφησα πολλούς φίλους στην Ουγγαρία και εξακολουθώ να έχω τακτική επικοινωνία με πολλούς από αυτούς. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε εκεί.

Δούλεψα στην Παρτίζαν, στη Βίντι, στη Λοκομοτίβ Μόσχας, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και επίσης στο Ντουμπάι, στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να κατακτήσουμε τίτλους παντού. Νομίζω ότι η νοοτροπία μου ταιριάζει σε συλλόγους που παλεύουν πάντα για τους μεγαλύτερους στόχους.

Η AEK είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος. Έχει τεράστια ιστορία και έναν απίστευτο κόσμο. Με υποδέχθηκαν θερμά από την πρώτη μέρα και μπορώ ειλικρινά να πω ότι απολαμβάνω να δουλεύω εδώ κάθε μέρα. Το γήπεδο είναι γεμάτο σε κάθε αγώνα και η ατμόσφαιρα είναι φανταστική».

Για τον Μπαρνάμπας Βάργκα και τη χαμένη ευκαιρία στη Λεωφόρο:

«Αρχικά, παραλίγο να τον «σκοτώσω» την περασμένη Κυριακή όταν έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Αν είχε σκοράρει, τότε θα ήμασταν οκτώ βαθμούς μπροστά στη βαθμολογία. Ο Μπάρναμπας ήταν δική μου επιλογή, εγώ τον επέλεξα για την AEK. Παρακολουθώ συνεχώς το ουγγρικό πρωτάθλημα και τους Ούγγρους ποδοσφαιριστές και τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει εξαιρετικά πειστική εικόνα.

Φυσικά, είναι σημαντικό να πετυχαίνει πολλά γκολ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βοηθά πολύ τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα στις στημένες φάσεις, έχει εξαιρετικό παιχνίδι με το κεφάλι, δουλεύει πολύ για την ομάδα και είναι επίσης πολύ δυνατός σωματικά. ίναι ένας επιθετικός με χαρακτηριστικά που έλειπαν προηγουμένως από το ρόστερ μας.

Η τεχνική κατάρτιση από μόνη της δεν αρκεί στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται και χαρακτήρας στις μεγάλες ομάδες. Η πίεση στην Ελλάδα είναι τεράστια, κάθε αγώνας είναι γεμάτος, το πάθος των φιλάθλων είναι τεράστιο. Δεν μπορούν όλοι οι παίκτες να το διαχειριστούν αυτό. Ο Μπάρναμπας Βάργκα, όμως, προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Ήξερα ήδη ότι είχε ισχυρή προσωπικότητα, αλλά εδώ αυτό φάνηκε ιδιαίτερα γρήγορα. Έχει έναν διεθνή χαρακτήρα, κάτι που είναι απαραίτητο σε αυτό το επίπεδο».

Για την αντίδραση των παικτών της ΑΕΚ στη μεταγραφή του Βάργκα:

«Οι παίκτες έβλεπαν βίντεο με εκείνον και ήρθαν να με ρωτήσουν αν έρχεται πραγματικά και αν είναι υγιής. Οι ποδοσφαιριστές αναγνωρίζουν αμέσως την ποιότητα μεταξύ τους. Ένιωσαν ότι θα έφερνε στην ομάδα τη δύναμη που χρειαζόμασταν. Δεν είναι κάθε Ούγγρος παίκτης έτοιμος να παίξει στο εξωτερικό, το λέω από εμπειρία. Όμως ο Μπάρναμπας είχε ήδη αγωνιστεί στην Αυστρία και στη συνέχεια έπαιξε στη Φερεντσβάρος, όπου υπάρχει επίσης μεγάλη πίεση στους παίκτες.

Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Στο παρελθόν, οι ποδοσφαιριστές στην ηλικία του θεωρούνταν ήδη σε πτώση, αλλά σήμερα, με τη σωστή φυσική κατάσταση, μπορείς να αγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα σαράντα. Αν παραμείνει υγιής και συνεχίσει να έχει τόσο επαγγελματική νοοτροπία, μπορεί να έχει μεγάλο μέλλον σε αυτόν τον σύλλογο».

Για τους στόχους της επόμενης χρονιάς και το Champions League:

«Θέλουμε να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε άλλη μία δυνατή ευρωπαϊκή σεζόν. Θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ γι’ αυτό. Εκτός από τον Μπάρναμπας, σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και ο Λούκα Γιόβιτς και ο νεαρός Ζίνι. Έχουμε καλή επιθετική γραμμή και θα χρειαστούμε κάθε παίκτη».