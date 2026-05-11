Στο Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές λόγω των νέων μέτρων ασφαλείας που ελήφθησαν μετά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου, ωστόσο υπάρχει ένα σοβαρό κενό.

Ο νέος έλεγχος μπορεί να ήταν εξονυχιστικός για να μην εισβάλει ξανά κάποιος με όπλο, εντούτοις φαίνεται ότι μπορεί να το πράξει και μάλιστα χωρίς να τον δει κανείς.

Σύμφωνα με όσα κατέγραψε η κάμερα του Star, στο πάρκινγκ μπορεί να μπει οποιοσδήποτε, χωρίς να τον δει κάποιος, καθώς στο σημείο δεν βρίσκονται φύλακες.

Από εκεί, κανονικά με το ασανσέρ μπορεί να εισέλθει μέσα στο κτίριο, κουβαλώντας πάνω του ό,τι επιθυμεί.

Υπενθυμίζεται ότι τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ από τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, ο έλεγχος έγινε εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων, ως άμεση απάντηση στο πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισήλθε στο κτίριο οπλισμένος και εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση.

Η νέα πραγματικότητα περιλαμβάνει την πλήρη ενεργοποίηση και των δύο πυλών ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε τεράστιες ουρές. Στην πύλη της οδού Λουκάρεως εισέρχονταν όλοι οι πολίτες, ενώ η είσοδος της οδού Δεγλέρη χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.