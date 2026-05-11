Αναστάτωση και έντονο προβληματισμό προκάλεσε ένα ασυνήθιστο περιστατικό που σημειώθηκε στο Αιγαίο, όταν ελικόπτερο φέρεται να παρενόχλησε πλοίο της γραμμής κατά τη διάρκεια δρομολογίου ανάμεσα στην Άνδρο και τη Μύκονο.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε η εκπομπή «Live News», το ελικόπτερο πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος κοντά στο επιβατηγό πλοίο «Θεόφιλος», προκαλώντας ανησυχία τόσο στο πλήρωμα όσο και στους επιβάτες.

Όπως μεταδίδεται στο σχετικό ρεπορτάζ, το ελικόπτερο πραγματοποίησε αλλεπάλληλους ελιγμούς γύρω από το πλοίο, περνώντας σε πολύ μικρή απόσταση από αυτό ενώ βρισκόταν εν πλω στο κεντρικό Αιγαίο.

Οι εικόνες που ήρθαν στο φως προκαλούν ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτήση, αλλά και για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του πιλότου, ούτε αν επρόκειτο για ιδιωτικό ή επαγγελματικό ελικόπτερο. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο αν υπήρξε επίσημη ενημέρωση προς τις λιμενικές ή αεροπορικές Αρχές για το συμβάν.