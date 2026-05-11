Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων βρίσκεται το Χαλάνδρι με την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής». Καθώς πλησίαζε προς το συγκεντρωμένο πλήθος, τον πρώην πρωθυπουργό προσέγγισαν εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών αρκετοί παρευρισκόμενοι για να τον συγχαρούν.



Ο πρώην πρωθυπουργός μαγνήτισε τα βλέμματα σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η παρουσία του συνέπεσε με την έντονη αγωνία που επικρατεί στα ενδότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Με φόντο τις αναζητήσεις για την επόμενη μέρα της ριζοσπαστικής αριστεράς, στελέχη και υποστηρικτές έδωσαν το «παρών», αναζητώντας απαντήσεις για τη στάση του κόμματος απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις ζυμώσεις που αναμένεται να καθορίσουν τη μελλοντική ταυτότητα και την πορεία της παράταξης.



Η εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου κύκλου για τον Αλέξη Τσίπρα, λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του νέου του κόμματος. Μετά την περιοδεία της «Ιθάκης», το ενδιαφέρον κορυφώνεται γύρω από το μανιφέστο που συνέταξε η ομάδα του Γιώργου Σιακαντάρη, το οποίο χαράζει τη στρατηγική για το μέλλον του χώρου.

Στελέχη και υποστηρικτές δίνουν δυναμικό «παρών», αναμένοντας το στίγμα που θα δώσει ο πρώην πρωθυπουργός για την ανασύνθεση της παράταξης και τη διεκδίκηση της εξουσίας στη νέα πολιτική συγκυρία που διαμορφώνεται.

