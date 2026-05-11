Βίντεο από τις στιγμές που ακολούθησαν την αναγκαστική επιστροφή πτήσης της Lufthansa στο αεροδρόμιο της Αθήνας δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας την ένταση και την αναστάτωση που επικράτησε στο αεροσκάφος μετά την ανακοίνωση της αναγκαστικής προσγείωσης.

Πρόκειται για την πτήση LH1753 από Αθήνα προς Μόναχο, η οποία επέστρεψε τη Δευτέρα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έπειτα από προειδοποιητική ένδειξη στον κινητήρα. Το πλήρωμα, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε το αεροσκάφος να έχει προτεραιότητα για άμεση προσγείωση.

Στο βίντεο που ανέβασε επιβάτιδα στα social media, καταγράφονται στιγμές αναστάτωσης μέσα στην καμπίνα, ενώ οι επιβαίνοντες ενημερώνονται για τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μόλις έγινε γνωστό ότι το αεροσκάφος θα επέστρεφε στην Αθήνα, επικράτησε πανικός ανάμεσα σε αρκετούς επιβάτες.

Το Airbus A321, στο οποίο επέβαιναν 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε ομαλά και κατευθύνθηκε αυτόνομα στη θέση στάθμευσης. Παρά την ασφαλή προσγείωση, το πλήρωμα έκρινε ότι έπρεπε να γίνει άμεση αποβίβαση για προληπτικούς λόγους, ενεργοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, δύο επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το αεροσκάφος παραμένει καθηλωμένο στο αεροδρόμιο της Αθήνας και ελέγχεται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της προειδοποιητικής ένδειξης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Lufthansa, το πλήρωμα έλαβε προειδοποιητικό μήνυμα για πιθανή βλάβη και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε ότι «η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα», εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της Lufthansa για την ταλαιπωρία των επιβατών.