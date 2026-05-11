Ο Αλέξης Τσίπρας προσδιόρισε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού κόμματος, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές», δήλωσε, τονίζοντας ότι στόχος του νέου κόμματος δεν είναι απλώς η αντιπολίτευση στη ΝΔ, αλλά η εκλογική της ήττα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε νέο άνοιγμα προς τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με αναφορές στη Φώφη Γεννηματά και τη γνωστή φράση της «Μητσοτάκης ΑΕ», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος μιλά για «Μητσοτάκης Ltd». Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το Κράτος Δικαίου και την οικονομία, κάνοντας λόγο για συνθήκες «αναξιοπρέπειας» και «κατάλυσης της δημοκρατίας» και υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι «ώριμο τέκνο της ανάγκης του λαού».

Live: Η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής https://t.co/E6t4dCMI3i — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 11, 2026

Ο Τσίπρας επανέλαβε τις ενστάσεις του για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και κατήγγειλε «κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια» μέσω των υπερκερδών των τραπεζών. Ταυτόχρονα επιχείρησε να καθησυχάσει τη μεσαία τάξη, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο γενικευμένης αύξησης της φορολογίας σε βάρος της και υποστηρίζοντας ότι «μόνο στους 20 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αν αυξήσεις τη φορολογία, μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία – αυτό το 1% των επιχειρήσεων πρέπει να περάσει από τον πάγκο».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε την αποψινή παρουσία του στο Χαλάνδρι με την πρωτοβουλία «Ιθάκη», λέγοντας ότι «τον Νοέμβριο ρίξαμε έναν σπόρο για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και οι καρποί πλέον μεγαλώνουν σε όλη τη χώρα». Υποστήριξε ότι τότε η ανάγκη ήταν για ισχυρή αντιπολίτευση, ενώ σήμερα το ζητούμενο είναι μια παράταξη ικανή να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Στην εκδήλωση, πέρα από τον ίδιο, συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος (αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής), Σπύρος Δρίτσας (χειρουργός), Φωτεινή Κουμαλάτσου (ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ), ο ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου Χάρης Μαυρουδής και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου, με συντονιστή της συζήτησης τον σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη. Στο ακροατήριο έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων οι Όλγα Γεροβασίλη, Αθηνά Λινού, Κώστας Ζαχαριάδης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Βασιλειάδης, Έφη Χριστοφιλοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Νίκος Μπίστης και άλλα στελέχη της ευρύτερης κεντροαριστεράς, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκέντρωση λειτουργεί ως άτυπη πρώτη «συγκρότηση» γύρω από το νέο εγχείρημα.