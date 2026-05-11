Για το παρασκήνιο του 2015 μίλησε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο «σκάσε» που είπε για την πώληση της Ακρόπολης.

Μιλώντας στο σχετικό ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην εξουσία, ο Γιούνκερ περιέγραψε την πρώτη συνάντηση με τον Τσίπρα, όταν ο δεύτερος εκλέχτηκε πρωθυπουργός στην Ελλάδα.

«Μου είπε, “ξέρετε, εξελέγην με ποσοστό 36%, κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους εταίρους μας”. Τότε του απάντησα: Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Εγώ αν είχα ποτέ τέτοιο πρόγραμμα (της Θεσσαλονίκης) όπως αυτό που υποσχέθηκες προεκλογικά στην Ελλάδα θα είχα 80%, οπότε το 36% είναι μάλλον χαμηλό», εξομολογήθηκε ο Γιούνκερ.

Έπειτα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέστη αναξιόπιστη στις αγορές, αποκάλυψε ότι επιτέθηκε λεκτικά σε μια υπουργό Οικονομικών ξένης χώρας που πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη για να ξεπληρωθεί το ελληνικό χρέος.

«Της είπα να το βουλώσει, της είπα σκάσε», αποκάλυψε ο Γιούνκερ.