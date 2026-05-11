Η Βαρκελώνη έβαλε τα καλά της και χιλιάδες οπαδοί της Μπαρτσελόνα βγήκαν στους δρόμους για να χαρούν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «μπλαουγκράνα» νίκησαν την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο «Camp Nou» κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα, ενώ νωρίτερα μέσα στην χρονιά είχαν κατακτήσει και το Super Cup Ισπανίας.

Κατά την διάρκεια της φιέστας που έγινε με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, την παράσταση έκλεψε ο Βόιτσιεχ Σέζνι, ο οποίος επέλεξε να πανηγυρίσει με… τσιγάρο!

Η παρέλαση ξεκίνησε από το «Camp Nou» με κατεύθυνση το Passeig de Gràcia, όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί μπροστά από στο κτίριο, La Pedrera.