Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην Παντάνασσα Ηρακλείου, βλέπουν το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Δευτέρας.

Στα ντοκουμέντα που δημοσίευσε το Creta24, η νεαρή γυναίκα διακρίνεται αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, λίγα λεπτά μετά το περιστατικό για το οποίο κατηγορείται ο 30χρονος σύζυγός της.

Δίπλα της βρίσκεται η μητέρα της, η οποία προσπαθεί να σκουπίσει τα αίματα με μία πετσέτα, ενώ στο σημείο έχουν ήδη φτάσει αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες.

Στις εικόνες καταγράφεται και το βαν της οικογένειας, με το οποίο σύμφωνα με τις Αρχές ο 30χρονος φέρεται να παρέσυρε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρουσιάζει απώλεια μνήμης λόγω του τραυματισμού.

Αυτόπτης μάρτυρας: «Ήταν σαν χαμένος»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, είδε ένα μικρό αυτοκίνητο σταματημένο στον δρόμο και μπροστά του την κλούβα της οικογένειας, ενώ ανάμεσα στα δύο οχήματα βρισκόταν η 28χρονη αιμόφυρτη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ένας άνδρας προσπαθούσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της εμφανιζόταν σε κατάσταση σοκ και σύγχυσης. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος επέμενε να μεταφέρει τη γυναίκα μέσα στο όχημα, ωστόσο οι παρευρισκόμενοι δεν το επέτρεψαν μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και αστυνομία.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ακόμη ότι μέσα στο βαν βρίσκονταν τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία έκλαιγαν καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Τα ευρήματα που εξετάζει η Αστυνομία

Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι η 28χρονη έπεσε από το όχημα εν κινήσει λόγω προβλήματος στην πόρτα του συνοδηγού. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, προκύπτουν ενδείξεις ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από το ίδιο το όχημα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του βαν, ενώ ο σπασμένος προφυλακτήρας βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος. Ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης, επιβεβαίωσε ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ευρήματα DNA και αίματος, τα οποία αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως τόνισε, τα στοιχεία συνιστούν «σοβαρότατες ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», ενώ σημείωσε πως κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση της ίδιας της παθούσας, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στη μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της οικογένειας, το οποίο βρισκόταν μέσα στο όχημα μαζί με τα αδέλφια του τη στιγμή του περιστατικού. Η κατάθεσή του θα πραγματοποιηθεί παρουσία παιδοψυχιάτρου, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Παράλληλα, ο συνήγορος της οικογένειας ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για εντάσεις και περιστατικά διένεξης στο παρελθόν μεταξύ του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες.