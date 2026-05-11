Στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ, ήρθαν στο φως νέες μαρτυρίες για την περίοδο πριν από το πρώτο μνημόνιο το 2009, αλλά και για τις κρίσιμες εβδομάδες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το 2015. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει μια έως τώρα άγνωστη αφήγηση του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σύμφωνα με την οποία υπουργός Οικονομικών άλλης χώρας είχε φτάσει στο σημείο να προτείνει την πώληση της Ακρόπολης για να αντιμετωπιστούν τα ελληνικά δημοσιονομικά αδιέξοδα.

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει το σοκ που προκάλεσε στις Βρυξέλλες η ανακοίνωση Προβόπουλου και Παπακωνσταντίνου ότι το έλλειμμα θα ξεπερνούσε το 12%, καθώς οι Ευρωπαίοι εταίροι συνειδητοποιούσαν ότι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας απείχε δραματικά από όσα τους είχαν παρουσιαστεί μέχρι τότε. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αναγνωρίζει ως «μεγάλο λάθος» της τότε ελληνικής κυβέρνησης το ότι «έκανε τους εταίρους να πιστεύουν ότι όλα πάνε καλά», σημειώνοντας πως από ένα σημείο και μετά «η Ελλάδα δεν ήταν πια αξιόπιστη και ο καθένας μπορούσε να λέει ό,τι θέλει».

Σε αυτό το κλίμα δυσπιστίας, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν αποκαλύπτει ότι γυναίκα υπουργός Οικονομικών άλλης χώρας πρότεινε στις συνεδριάσεις του Eurogroup να… πουληθεί η Ακρόπολη για να βρεθούν πόροι για την αποπληρωμή του χρέους. Όπως περιγράφει ο ίδιος, αντέδρασε έντονα, λέγοντάς της να σταματήσει – «της είπα: σκάσε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας πόσο χαμηλά είχε πέσει η συζήτηση για την Ελλάδα σε ορισμένους κύκλους την εποχή της κορύφωσης της κρίσης αξιοπιστίας.

Ο «τρόμος» του 2015 και τα άδεια ταμεία

Το «Στο χιλιοστό» μεταφέρεται στη συνέχεια στο 2015, στις πρώτες εβδομάδες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, καταγράφοντας την εικόνα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, τα διαθέσιμα του Δημοσίου δεν επαρκούσαν για τις άμεσες υποχρεώσεις, με τη χώρα να διαθέτει μόλις 1,6 δισ. ευρώ στο ταμείο, ενώ μπροστά της βρίσκονταν πολλαπλάσιες πληρωμές για μισθούς, συντάξεις και χρέος. «Ήταν τρόμος», θυμάται η τότε γενική διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Σταυρούλα Μηλιάκου, περιγράφοντας τη στιγμή που το ενδεχόμενο να μην καταβληθούν μισθοί και συντάξεις έπαψε να είναι θεωρητικό σενάριο και έγινε πολύ πραγματική απειλή.

Ο διάλογος Γιούνκερ – Τσίπρα και το «36%»

Το επεισόδιο φωτίζει και την πρώτη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες μετά την εκλογική του νίκη, με τον Γιούνκερ να υποστηρίζει ότι φρόντισε να δείξει πως «δεν υποδεχόμασταν έναν εχθρό». Σε κατ’ ιδίαν συζήτηση, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ο Τσίπρας του είπε: «Ξέρετε, εξελέγην με 36%. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η απάντηση του Γιούνκερ, όπως την αφηγείται ο ίδιος, ήταν αιχμηρή: «Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ πρόγραμμα σαν αυτό που υποσχέθηκες προεκλογικά στην Ελλάδα, θα είχα 80%. Οπότε το 36% είναι μάλλον χαμηλό».

Μέσα από τις αφηγήσεις αυτές, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναδείξει τόσο την απώλεια αξιοπιστίας της Ελλάδας στα χρόνια πριν από το μνημόνιο όσο και τη δραματική στενότητα ρευστότητας και τις πολιτικές εντάσεις του 2015, φωτίζοντας παρασκηνιακά επεισόδια που μέχρι σήμερα δεν ήταν ευρέως γνωστά.