Με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Μπολόνια έφυγε με τη νίκη από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» επικρατώντας με 3-2 της Νάπολι στο ματς που έκλεισε την αυλαία της για την 36η αγωνιστικής της Serie A.
Με τη νίκη αυτή η Μπολόνια έφτασε στους 52 βαθμούς και ανέβηκε στην 8η θέση, ενώ από την άλλη η Νάπολι έμεινε στους 70 βαθμούς.
Η Μπολόνια προηγήθηκε στο 9′ με τον Μπερναρντέσκι και έκανε το 0-2 στο 34′ με πέναλτι του Ορσολίνι.
Η Νάπολι μείωσε αρχικά στο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντι Λορέντσο και ισοφάρισε σε 2-2 στο 48′ με τον Σάντος.
Το γκολ της νίκης στην Μπολόνια ήρθε από τον Ρόου με γυριστό σουτ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 8 Μαϊου
Tορίνο-Σασουόλο 2-1
Σάββατο 9 Μαϊου
Κάλιαρι-Ουντινέζε 2-0
Λάτσιο-Ίντερ 0-3
Λέτσε-Γιουβέντους 0-1
Κυριακή 10 Μαϊου
Ελλάς Βερόνα-Κόμο 0-1
Φιορεντίνα-Τζένοα 0-0
Kρεμονέζε-Πίζα 3-0
Πάρμα-Ρόμα 2-3
Μίλαν-Αταλάντα 2-3
Δευτέρα 11 Μαϊου
Nάπολι-Μπολόνια 2-3
Επόμενη αγωνιστική (37η):
Κυριακή 17 Μαϊου
Aταλάντα-Μπολόνια (16:00)
Γιουβέντους-Φιορεντίνα (16:00)
Ίντερ-Βερόνα (16:00)
Κάλιαρι-Τορίνο (16:00)
Κόμο-Πάρμα (16:00)
Ουντινέζε-Κρεμονέζε (16:00)
Πίζα-Νάπολι (16:00)
Ρόμα-Λάτσιο (16:00)
Σασουόλο-Λέτσε (16:00)
Τζένοα-Μίλαν (16:00)