Με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Μπολόνια έφυγε με τη νίκη από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» επικρατώντας με 3-2 της Νάπολι στο ματς που έκλεισε την αυλαία της για την 36η αγωνιστικής της Serie A.

Με τη νίκη αυτή η Μπολόνια έφτασε στους 52 βαθμούς και ανέβηκε στην 8η θέση, ενώ από την άλλη η Νάπολι έμεινε στους 70 βαθμούς.

Η Μπολόνια προηγήθηκε στο 9′ με τον Μπερναρντέσκι και έκανε το 0-2 στο 34′ με πέναλτι του Ορσολίνι.

Η Νάπολι μείωσε αρχικά στο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντι Λορέντσο και ισοφάρισε σε 2-2 στο 48′ με τον Σάντος.

Το γκολ της νίκης στην Μπολόνια ήρθε από τον Ρόου με γυριστό σουτ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 8 Μαϊου

Tορίνο-Σασουόλο 2-1

Σάββατο 9 Μαϊου

Κάλιαρι-Ουντινέζε 2-0

Λάτσιο-Ίντερ 0-3

Λέτσε-Γιουβέντους 0-1

Κυριακή 10 Μαϊου

Ελλάς Βερόνα-Κόμο 0-1

Φιορεντίνα-Τζένοα 0-0

Kρεμονέζε-Πίζα 3-0

Πάρμα-Ρόμα 2-3

Μίλαν-Αταλάντα 2-3

Δευτέρα 11 Μαϊου

Nάπολι-Μπολόνια 2-3

Επόμενη αγωνιστική (37η):

Κυριακή 17 Μαϊου

Aταλάντα-Μπολόνια (16:00)

Γιουβέντους-Φιορεντίνα (16:00)

Ίντερ-Βερόνα (16:00)

Κάλιαρι-Τορίνο (16:00)

Κόμο-Πάρμα (16:00)

Ουντινέζε-Κρεμονέζε (16:00)

Πίζα-Νάπολι (16:00)

Ρόμα-Λάτσιο (16:00)

Σασουόλο-Λέτσε (16:00)

Τζένοα-Μίλαν (16:00)