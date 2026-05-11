Με γκολ του Παυλίδη στις καθυστερήσεις του αγώνα η Μπενφίκα πήρε τον βαθμό απέναντι στην Μπράγκα στην 33η αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με 2-2 με την Μπενφίκα πλέον να είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 77 βαθμούς με δεύτερη την Σπόρτινγκ με 79.

Η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ στο 46′ με τον Ράφα Σίλβα, με την Μπράγκα να αντιδρά και να ισοφαρίζει δύο λεπτά αργότερα με τον Βίκτορ.

Στο 61ο λεπτό ο Παυλίδης πέρασε στο ματς ως αλλαγή και στο 64′ πέτυχε γκολ το οποίο ακυρώθηκε από το VAR.

Στο 88′ ο Γκόρμπι έκανε το 1-2 για την Μπράγκα, ωστόσο ο Σιέντελρουπ ανετράπη στο 90+2’ και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Παυλίδης εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το τελικό 2-2.