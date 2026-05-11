Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός παίκτη του Survivor κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή αναστολή της μετάδοσης του ριάλιτι από τον ΣΚΑΪ.

Η ταυτότητα του συμμετέχοντα που ενεπλάκη στο περιστατικό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής του Survivor, που εκδόθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, διευκρινίζονται οι συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο με εμπλεκόμενο παίκτη του ριάλιτι.

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό φέρεται να συνέβη όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη την ώρα που εκείνος βρισκόταν εκτός αγωνιστικής διαδικασίας και ψάρευε με ψαροντούφεκο.

Η παραγωγή επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του τραυματία σε κατάλληλη ιατρική μονάδα, ενώ παράλληλα οι τοπικές λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του συμβάντος.

Ο παίκτης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Η παραγωγή απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στη διαχείριση της πληροφόρησης, ζητώντας να αποφεύγεται η διάδοση μη επιβεβαιωμένων στοιχείων έως την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας, ενώ δεσμεύεται για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η προηγουμένη ανακοίνωση

Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR. Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό.

Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.