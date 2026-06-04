Μηνύματα που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο μιας ανήλικης από τους γονείς της αποτέλεσαν – σύμφωνα με πληροφορίες – την αφετηρία για τη δικαστική έρευνα στη Σύρο, η οποία κατέληξε στην προφυλάκιση 44χρονου τραγουδιστή.

Η οικογένεια του παιδιού, αφού διάβασε το περιεχόμενο των συνομιλιών που φέρεται να αντάλλαζε η ανήλικη με τον κατηγορούμενο κατά τη διάρκεια του 2025, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, ενεργοποιώντας τις διωκτικές αρχές του νησιού.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει την κατηγορία της αποπλάνησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση. Μετά τη διαβίβαση των στοιχείων στην Εισαγγελία και την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέο τον 44χρονο μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η θέση του κατηγορούμενου

Κατά τη διαδικασία της μεταγωγής του προς το σωφρονιστικό κατάστημα όπου και θα κρατηθεί, ο κατηγορούμενος παρουσίασε αδιαθεσία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος απορρίπτει το κατηγορητήριο και υποστηρίζει ότι οι καταθέσεις σε βάρος του είναι ψευδείς. Ο ίδιος είχε τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα με γραπτή του δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Μάρτιο.

Ο τραγουδιστής είχε ξεκαθαρίσει ότι αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται από την οικογένεια της ανήλικης. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συλλογή και την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων.